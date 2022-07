Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Banco Monex, con sede en Tampico, no podrá cobrarle intereses ordinarios y moratorios a la Distribuidora y Comercializadora la Huasteca de esta capital, por haber prescrito la ejecución de sentencia definitiva de un cobro mercantil, ya que mediante la sentencia 1782/2021, el Poder Judicial Federal le negó el amparo en contra de la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Pedro Soham Roque Verdines, secretario en funciones de Juez, del Juzgado Segundo de Distrito en Victoria, determinó que los conceptos de violación indicados en los puntos 1, 2, 3, 4, 6, en parte resultan inoperantes, toda vez que el banco en parte sus motivos de disenso se encuentran orientados a impugnar las consideraciones que hizo el Juez de primera instancia dentro del juicio mercantil de origen, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado.

El 31 de agosto del 2021, la Primera Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del STJE emitió la ejecutoria del recurso de apelación 65/2021, mediante la cual confirmó la sentencia del Juez Segundo Civil de Victoria, en la que no se aprueba el incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios promovido el Banco Monex, atendiendo a la procedencia de la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, ante lo cual el grupo financiero de Tampico recurrió al juicio de amparo.

El Juez señaló que los conceptos de violación son inoperantes, pues el banco Monex no expone por qué razones considera que el magistrado responsable en la resolución reclamada violó los artículos 14 y 16 constitucionales, al considerar que no resolvió conforme los artículos mencionados del Código de Comercio y porque no era aplicables los numerales del Código Civil Federal en el acto reclamado, convirtiéndose sus argumentos en simples afirmaciones que no tiene eficacia.

Cuando de una simple lectura a la misma se advierten los motivos por los cuales la responsable confirmó la resolución de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, así como la razón por la cual la apelación de la parte actora no prosperó, así como en la resolución obran los preceptos legales y jurisprudencia en la que se basó la misma, ante lo cual el Juzgado emitió la sentencia negado el amparo al grupo financiero de Tampico.