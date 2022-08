Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Lo dije y lo sigo diciendo, yo me siento seguro en Tamaulipas” reafirmó el obispo de la Diócesis de Victoria, Oscar Tamez Villarreal.

En el contexto de la violencia que se vive en Tamaulipas, a la cual no han escapado los líderes religiosos, el dirigente católico dijo que hasta ahora percibe seguridad en sus recorridos por los diferentes municipios que conforman la Diócesis.

“Ningún incidente gracias a Dios, ustedes saben que he andado por toda la Diócesis y no he tenido ningún problema cuando me han tocado retenes de militares o de policías, como cualquier ciudadano más me da gusto”.

No obstante, argumentó que tras el asesinato de dos jesuitas y un laico en el noreste de México y del caso del sacerdote que fue atacado a balazos en Guerrero, la iglesia católica puso en marcha una inusual jornada de oración para pedir por todas las víctimas de la violencia, -incluyendo a los religiosos- los desaparecidos y por la conversión de quienes hacen el mal.

“Esta iniciativa surgió precisamente a consecuencia de los asesinatos de los jesuitas; en esta convocatoria a nivel nacional participaron todas las Diócesis y se pidió y recordó a las víctimas de la inseguridad pero tiene un mensaje directo para la sociedad civil: que cada uno de los ciudadanos deben ser agentes constructores de la paz; ese fue el sentido de la peregrinación que se llevó a cabo el pasado viernes 29 de julio”.

Con la agresión del padre en Guerrero, son ya siete los casos de agresión contra sacerdotes en México, de 2018 al 2022.

“Tenemos que decirlo, ha habido incidentes, ustedes mismos lo saben, como lo que ocurrió en Guerrero con un sacerdote que fue baleado”.