Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cuando faltan 60 días con sus respectivas noches para que el Dr. Américo Villarreal asuma el cargo de Gobernador, podemos decir que, de plano el cambio de mando no será nada terso.

Nuestro actual Gobernador, el reynosense Francisco García Cabeza de Vaca, tras la jornada electoral no ha salido a decir ningún mensaje sobre a los comicios. Es, Cabeza de Vaca el Jefe Político del Estado. Y su silencio es enigmático. No ha salido siquiera a felicitar a los tamaulipecos por su alta participación electoral.

Ya por lo menos dos editorialistas del periodismo nacional han dicho que el Gobernador Cabeza de Vaca no asistirá a la ceremonia de cambio de poderes el primero de octubre. El que el Gobernador saliente concurra a dicha ceremonia-hasta donde entendemos no es obligatorio-, pero de no asistir se sentaría un precedente totalmente incorrecto en la vida democrática de Tamaulipas.

De hecho si recordamos, hace seis años, tras el triunfo en las urnas del ahora Gobernador Cabeza de Vaca, recordamos que a los pocos días de su triunfo en las urnas fue recibido en el tercer piso de Palacio de Gobierno por en el entonces Gobernador Egidio Torre Cantú. Cabeza de Vaca en esa ocasión llegó hasta la oficina del Gobernador omitiendo hacer uso del elevador. Lo hizo subiendo las escaleras.

Luego, a la ceremonia de su Toma de Posesión, mostrando su respeto a las reglas del juego político, el vencido, el derrotado candidato Baltazar Hinojosa Ochoa hizo de tripas corazón y se apersonó en el recinto de cambio de mando.

Hoy, las circunstancias son distintas. Hay un gran silencio de parte del actual Gobernador de Tamaulipas. A 60 días con sus respectivas noches para el relevo gubernamental.

Dos.- Ya el Gobernador electo Américo Villarreal Anaya lo dijo con todas sus letras: Ofrecerá cada día lunes una conferencia de prensa a los medios de comunicación. Es muy probable que esa sea la costumbre, el ritual, ahora que sea el Jefe de las instituciones estatales: dará una conferencia de prensa «mañanera», al estilo de AMLO.

Este primer lunes de agosto, Américo Villarreal, acompañado de su asesora juridica, Tania Contreras López, expresó a los reporteros: «No tenemos tiempo que perder. El pueblo de Tamaulipas está esperando que se eliminen todas las barreras y llegue cuanto antes el marco de beneficios para el bienestar que ofrece la Cuarta Transformación».

Por esa razón Américo mantiene reuniones constantes con miembros del gobierno federal.

E ilustró Américo: «Para que los recursos y la cooperación llegue, debemos solicitarla desde ahora. No es solamente el deber de hacer los trámites legales y presupuestarios, que ya estamos adelantando, sino romper el abismo de desconfianza en el que nos había colocado el gobierno actual».

Y contó: «Afortunadamente, todas las puertas que hemos tocado se han abierto con generosidad y entusiasmo. Tanto las relaciones de cooperación y asesoría, como es el caso de lo que hemos planteado con el gobierno de la Ciudad de México, como acceso rápido a políticas y financiamiento, a través de las instituciones del gobierno nacional que manejan fondos y programas federales».

Y dejó en claro: «Mi prioridad es el progreso de Tamaulipas. Un progreso sin exclusión, centrado en la reivindicación de los menos favorecidos, que llegue a todos los confines de nuestro estado, y que favorezca la paz, la producción, el crecimiento económico, la salud, la educación y el bienestar».

Y presumió: «De parte de nosotros hay ganas de hacer las cosas bien, de realizar las propuestas de inmediato, de administrar los recursos dentro de la austeridad que nos ha exigido a todos el Señor Presidente de la República».

Y enumeró Américo: «Mis prioridades son asegurar el suministro de agua en nuestro estado; Garantizar servicios de salud para todos los tamaulipecos, incluidos los que están en las regiones más apartadas. Y que esos servicios sean de calidad; asegurar la paz productiva y la seguridad ciudadana; garantizar la educación para todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro estado, que nadie se quede sin estudiar por no tener los recursos suficientes; promoveremos inversiones privadas y una dinámica económica que genere empleos y permita el arraigo de jóvenes en nuestro estado; utilizar nuestra posición como estado fronterizo, con toda la infraestructura de aduanas, almacenes y puertos, para fortalecer y diversificar nuestra economía; y garantizar la vigencia de los derechos. Sin maltratos a nadie. Sin violencia de ningún tipo».

Y externó su propósito de trabajar en equipo con el gobierno federal.

Trae el doctor Américo todo el proyecto, todo el entusiasmo, todas las ganas, todas las pilas, todos los compromisos, para trabajar por el engrandecimiento de Tamaulipas, desde el puente Internacional Número Uno de Nuevo Laredo hasta la Playa Miramar de Ciudad Madero. NOS VEMOS

[email protected]