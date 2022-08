Por Agencias

Ciudad de México.- El analista político José Antonio Crespo reconoció que fue un error haber utilizado una foto falsa en la que aparecen juntos Carlos Salinas de Gortari y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que este último exhibió el viernes en la conferencia mañanera.

El mandatario afirmó que desde medios públicos como Canal 22 y Canal 11 se le critica, y en ese contexto mencionó el caso de Crespo, a quien señaló por haber utilizado la imagen apócrifa.

“Aguantamos porque la gente está muy consciente, pero es una campaña constante en contra. Todos los programas de análisis en la televisión, todos o casi todos, en contra. Y me da mucho gusto que hasta en el Canal 22, en el Once, todos en contra, y son canales pues públicos, y ahí están nuestros adversarios, analistas conservadores que no están de acuerdo con la transformación, y enojados, y hasta mienten”, señaló el presidente y luego mencionó:

“Hay un analista muy conservador -a ver si me acuerdo- que fue capaz de sacar una foto falsa. Ya me acordé. Crespo. De esos sabiondos. ¿No tienes la foto donde estoy con Salinas? Y creo que está en el Once. ¿No es comentarista del Once? ¿O no? Porque debería de seguir ahí, o sea, nadie debe ser censurado, nadie, libertad absoluta, completa”, dijo López Obrador.

“Miren, estoy con Salinas, pero es falso”, añadió mientras mostraba la imagen en la conferencia mañanera. Pero esto es diario. Y con este nivel académico…”

En su cuenta de Twitter, Crespo admitió que la foto es falsa y explicó el contexto en el que la retomó.

“En efecto la foto es falsa, no conocía la original. Se trataba de hacer el comentario de que aquello que dice AMLO sobre los que se sentían dueños del país, también aplica a él, en mi opinión.

“Así lo entendieron muchos pero ciertamente fue un error utilizar esa foto”, dijo Crespo en su tuit. (Apro).