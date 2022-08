Por Agencias

Ciudad de México.- “Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”, expresó el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

El legislador priista difundió un video en sus redes sociales para denunciar una campaña política en su contra orquestada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores”, dijo.

“A los tiranos hay que enfrentarlos”, señaló “Alito” en respuesta a la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía del estado de Campeche ante la Cámara de Diputados.

Al respecto, reprochó que lo han perseguido, espiado y amenazado pero, a pesar de ello, no cederá a las presiones, dijo, del gobierno del presidente López Obrador.

“Las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo oscurito es claro y contundente: un rotundo ‘no’”, advirtió Moreno Cárdenas.

También, mencionó que ante la solicitud de desafuero que presentaron en su contra, no espera justicia de la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

“Espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”, dijo en referencia a la advertencia que le hizo su compadre y ex gobernador de Chiapas, Manuel “El Güero” Velasco Coello, a través de una llamada telefónica que grabó y difundió “Alito”.

“Como priista, como opositor, confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre”, expresó Moreno Cárdenas.

Incluso, comentó que la maniobra atribuida al gobierno federal “es congruente” con las dictaduras del mundo y representa otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país.

De Morena, “lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción, porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio. El peor sexenio de la historia de México”, refirió Moreno Cárdenas.

“Estoy dispuesto a todo, hasta dar mi vida por defender a México y no vamos a permitir nunca que instauren una dictadura”, remató el legislador y dirigente nacional del PRI. (Ezequiel Flores Contreras/Apro).