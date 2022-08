Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Independientemente del resultado que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca termina su cargo el 30 de septiembre, aseguró el abogado electoral Armando Charles Lumbreras.

“Pase lo que pase el plazo concluye el 30 de septiembre. El que se va se va”, advirtió.

Refirió que “según el artículo 116 de la Constitución, ningún gobernador puede durar más de 6 años en el cargo, entonces no hay manera de que Cabeza de Vaca pueda continuar en el cargo”.

De acuerdo con Charles Lumbreras, no existe causa de nulidad para anular la elección como pretende el Partido Acción Nacional, ya que no hay violaciones graves, dolosas y determinantes que orillen al máximo tribunal electoral a convocar a nuevas elecciones.

“Como yo lo veo es que no hay causa de nulidad para que se convoque a nuevas elecciones, creo que la Sala Superior del TEPJF debe confirmar la sentencia que dictó el tribunal electoral del Estado porque no hay motivo sustancial y no hay violaciones graves, dolosas y determinantes que orillen a la sala superior del tribunal electoral federal a anular la elección”, enfatizó.

Reiteró que los argumentos presentados dentro de la impugnación no han sido suficientes para determinar que se impidió el ejercicio libre para muchos electores que participaron en la elección y a quienes presuntamente obligaron a votar por Morena.

Incluso, recordó, el propio gobernador García Cabeza de Vaca declaró que la elección del 5 de junio se desarrolló en paz y que no hubo incidentes ni problemas de inseguridad que afectaran el proceso electoral.

“Si otra cosa sucediera, si se anulara, pues se convocaría a elecciones extraordinarias, y según la resolución pueden competir las mismas fuerzas políticas, eso es lo que sucedería, pero insisto: yo no veo ninguna causa o motivo para poder anular, porque hubo 4 mil 777 casillas en todo el Estado y no se supo que hubiera alguna irregularidad o incidente en ellas; incluso el propio gobernador dijo que la jornada electoral se desarrolló en paz, que Tamaulipas estaba en paz y que no había ningún problema”, concluyó el abogado electoral Armando Charles.