Por Agencias

Barcelona, España.- Ciudad de México.- Emotiva, bochornosa y gloriosa, así fue la goleada 6-0 que Barcelona le propinó a Pumas para ganar en duelo amistoso el Trofeo Joan Gamper, el cual han retenido desde 2012 y marca el inicio de la temporada para los azulgrana. Dani Alves fue homenajeado, mientras los felinos exhibieron un juego tan deficiente y humillante que le permitió fácilmente a la escuadra catalana demostrar su potencial.

Una ovación se desató entre los más de 83 mil aficionados que abarrotaron el estadio Camp Nou para despedir a Dani Alves. En una ceremonia para reconocer su trayectoria, el brasileño fue distinguido con una placa y una playera con el número 431, en referencia a los partidos disputados con los azulgrana.

La emoción dominó a Alves, quien alegre y bromista saludó a cada uno de sus ex compañeros del Barça al tiempo que en las gradas resonaban los aplausos. Horas antes, el ahora jugador de Pumas publicó en redes sociales un mensaje para la afición de los catalanes.

“Una primera vez me fui, intenté volver, lo conseguí y otra vez me fui. Pero el destino me trajo de vuelta una vez más. No quiero despedirme de ustedes. Quiero verlos otra vez, abrazarlos, quiero compartir más un momento único con ustedes”.

Con cánticos y banderas auriazules, un grupo de aficionados de Pumas sorprendió en las calles de Barcelona al llegar al estadio en caravana. Sin embargo, ya en el recinto, los seguidores felinos se perdieron entre la masiva afición catalana, y la escuadra universitaria decepcionó en el campo.

Nerviosos e impresionados por el rival, los Pumas se convirtieron en un adversario endeble. Sólo 10 minutos fueron suficientes para que el Barcelona sentenciara el camino de una goleada.

Era el minuto dos y el primer golpe ya había llegado. Frente a una defensa inoperante, Pedri filtró el balón y Robert Lewandowski superó a la inoperante zaga auriazul para lanzar un disparo cruzado directo a las redes. Así se presentó el polaco como goleador con el Barça.

El pánico ya dominaba a los felinos y los azulgrana sólo tardaron dos minutos en encajar el segundo. Lewandowski asistió a Pedri, quien aprovechó otro error defensivo para rematar desde el costado derecho.

Sólo faltaba Ousmane Dembélé para que el tridente del Barcelona confirmara su letalidad. Con diez minutos en el reloj, el brasileño Raphinha superó a la zaga felina con facilidad, filtró el balón y el delantero francés sentenció a quemarropa desde el centro del área.

La advertencia de un descalabro escandaloso estaba firmada para Pumas, aún así seguían pasmados y recibieron otro leñazo. Lewandoski filtró el esférico con pase de taquito y Pedri superó a un desconcentrado Nicolás Freire para marcar el 4-0.

Los felinos se salvaron más tarde cuando los disparos de Rafhinha y Lewandowski pegaron en el poste. El Barcelona bajó revoluciones y los universitarios reaccionaron por instantes después de los 30 minutos, con un disparo de Gustavo del Prete que fue atajado. Pero no hubo más para los visitantes.

El complemento también fue una agonía para los Pumas. El quinto gol de los catalanes llegó al 49 con un disparo de Pierre-Emerick Aubameyang frente al arco; Frenkie de Jong (84) puso el 6-0 al robar el esférico y rematar dentro del área con la defensa vencida.

Dani Alves, quien poco pudo hacer en la cancha, salió de cambio al 60, y la afición de nueva cuenta lo reconoció como un histórico del futbol al despedirlo con una ovación. La nostalgia sedujo al brasileño, quien dio el último abrazo a sus ex compañeros del Barcelona, el club con el cual conquistó 22 de los 44 títulos que ostenta.

El descalabro de Pumas llega en un momento clave, ya que regresarán a México para disputar el próximo sábado el clásico capitalino ante el América. (La Jornada).