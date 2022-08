Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo intenta que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también buscaría la vía legal para que el Ejército y la Marina permanezcan en labores de seguridad pública de manera indefinida, y no hasta marzo de 2024, como se asienta en la Constitución

Así lo dio a conocer este viernes en su conferencia prensa. “Hay una fecha límite, porque no fue en definitivo, hay un transitorio en la Constitución (el quinto) en el que se tiene que hacer una revisión, se termina el tiempo en marzo o abril de 2024; por eso estamos planteando la reforma constitucional con el propósito que la Guardia Nacional dependa de la Sedena y que continúen participando en labores de seguridad pública tanto la Marina como el Ejército; hay oposición pero nosotros vamos a seguir insistiendo”.

Argumentó que sin las fuerzas armadas en esas tareas, el Estado mexicano no podrá garantizar la seguridad pública, por lo que dijo analizan proponer al Congreso una reforma constitucional, pero si la oposición bloquea la propuesta, como lo ha advertido, buscarán otra vía legal.

— ¿Está planteando que las fuerzas armadas continúen en labores de seguridad pública pese al transitorio que establece que tienen que regresar (a los cuarteles) en marzo de 2024? -se le preguntó.

— Sí, que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Sedena, pero que también además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa contribuyan, apoyen en labores de seguridad pública -respondió López Obrador.

Las modificaciones constitucionales para la creación de la Guardia Nacional de marzo de 2019 establecen en el artículo quinto transitorio: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

“Hay que prolongar más el mandato (vigente hasta el 27 de marzo de 2024, seis meses antes que López Obrador concluya su mandato) como lo que establece el transitorio, con una reforma constitucional es lo ideal, pero tenemos que buscarle la forma, porque nos están bloqueando (la oposición), en vez de ayudar hay la intención de que no podamos hacer nada, y no les importa pues que se trate de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no podemos politizar eso”.

El mandatario recordó que al inicio de su sexenio, la propia oposición “lo entendió” y la iniciativa de reforma a la Constitución para la creación de la Guardia Nacional se aprobó casi por unanimidad.

“Pero ahora, como vienen las elecciones y quieren ponernos obstáculos, ya es parte de una política. Ojalá y cambien de modo de parecer y de actitud, pero si no cambian ellos, pues nosotros debemos buscar la forma”.

— Si no logran la reforma constitucional, ¿sería dejar a las fuerzas armadas en las calles como lo hicieron Felipe) Calderón y Enrique)Peña, sin un sustento en la Constitución? -se le insistió.

— No, porque vamos a buscar la manera, ayer hablamos de eso (en la reunión extraordinaria de gabinete de seguridad), de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias –replicó.

Aseguró que buscará que esas modificaciones se hagan por la vía legal. “Vamos a buscar la manera de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias, por la vía legal. Es lo que hicimos cuando sabíamos de que Iberdrola y los que quieren quedarse con el mercado eléctrico, las empresas extranjeras, no iban a permitir la reforma constitucional en materia eléctrica, y por eso se presentó la ley de reforma a la ley eléctrica, no (una) reforma constitucional”.

Ejemplificó la necesidad de mantener al Ejército y la Marina en las calles: “Imagínense lo de anoche (con los hechos de violencia en Ciudad Juárez), ¿qué hace la policía municipal de Juárez para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces, se necesitan las fuerzas armadas, se presenta en motín en el reclusorio, pues se puede decir ‘es un asunto del estado, no es asunto nuestro, no es del fuero federal, para qué intervenimos’; pero ¿cómo resuelven con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior de un reclusorio cuando hay enfrentamientos con armas de fuego? Pues se requiere que intervenga el Ejército”. (Emir Olivares y Arturo Sánchez/La Jornada).