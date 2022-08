Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este lunes regresan a clases universitarios y algunas instituciones privadas, la próxima semana lo harán también millones de niños mexicanos, entre ellos, casi un millón de tamaulipecos al nivel básico y con este proceso empieza el calvario de los padres de familia, de los maestros, de la autoridad educativa.

En realidad, todos sufren, más en estos tiempos de pandemia por la incertidumbre que tenemos sobre el comportamiento del Covid 19 y la urgencia de ya tener a los niños en las aulas tratando de recuperar el tiempo perdido, pero también porque desde hace muchos años la educación formal perdió hasta el nombre, las escuelas poco enseñan, la mayoría de los niños son un desastre y no solo en aprovechamiento, también lo son en valores, ya no respetan nada ni a nadie.

La realidad es que hace mucho que se descompuso el sistema educativo y se deterioró más estos últimos dos ciclos, no funciona y lo triste es que nadie se quiere dar cuenta, aunque todo tiene una explicación, en este caso, desde hace años las autoridades y sindicato estuvieron más metidas en su negocio de venta de plazas que en investigar qué pasa, los maestros prefirieron estar en su zona de confort sin meterse en problemas y a veces más preocupados en construir puentes o inventarse cualquier ocasión para faltar, por supuesto, todos ellos contaron con la complicidad de los padres de familia que por flojera prefieren tomar las escuelas como guarderías y los niños, pues ellos como que disfrutan su proceso de no hacer nada o casi nada, de su libertad que está muy cerca del libertinaje.

Me explico, hace muchos años el maestro era un segundo padre, la escuela el segundo hogar y se respetaban ambas figuras como tales, era imposible hablarle fuerte al maestro, hoy las cosas son diferentes, los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos fueron apadrinando a los niños, pero sin ofrecer al mentor nuevas técnicas de adiestramiento que permitieran suplir los reglazos o jalones de orejas por métodos más efectivos y menos rudimentarios y ahí el problema.

Las autoridades, ya le dije, se preocuparon únicamente por cómo y en cuánto vender una plaza, pero no en financiar proyectos de investigación que permitieran encontrar el conocimiento que ayudara a los maestros a resolver el problema de verse rebasados en autoridad por los padres de familia y alumnos, insisto, los resultados están a la vista, nuestra delincuencia es esa juventud descuidada, que creció sin respetar nada.

Igual en todo este trayecto hubo un fenómeno que nos hizo mucho daño, varias generaciones de maestros en las cuales muchos estudiaron la profesión por el dinero y la seguridad laboral más que por convicción, fue a quienes no les importaron los cambios, para ellos el no hacer nada era la forma de comprometerse y en esas circunstancias los niños tomaron el control, pero tmbién rumbo que hoy conocemos, unos profesionistas mediocres que no escriben ni su nombre correctamente, otros trabajadores eventuales, y muchos más fueron a engrosar las filas de la delincuencia.

Preocupa, más porque el camino que hoy sigue la educación formal parece el mismo, la instrucción al maestro es no meterse en problemas, que no repruebe a ningún alumno y, de paso, si puede, que enseñe a quien quiera hacerlo, que siempre resultan ser muy pocos.

La situación es grave y parece que nadie quiere entenderlo, la escuela más que en un beneficio se convirtió en un problema y los resultados están en las calles.

Por eso hay que sufrir, a ese ritmo nadie sabe dónde podrían parar los alumnos que ingresan a las primarias, a las secundarias, menos el futuro de preparatorianos y universitarios.

¿Y los maestros?, eso es lo que duele más, ellos traen un pleitazo por la dirigencia sindical como si en realidad quisieran a los mentores y los fueran a defender y por eso dan ganas de llorar, porque hemos puesto las manos en personajes que no se quieren comprometer, más aún, que parecen tener mucho espíritu de sacrificio y docilidad, de borregada, tan es así que cuando les han dado, por primera vez, la oportunidad de elegir dirigente, todo parece indicar que sus favoritos son quienes más los han maltratado, quienes merecen más una orden de aprensión que el privilegio de estar al frente del sindicato más importante y más poderoso del país.

Ojalá, por el bien de todos, se entienda que todos los caminos a nuestra tranquilidad, paz, seguridad, dignidad humana, democracia y libertad, todos, pasan por la escuela, la educación, y por eso es que tenemos que empezar de nuevo en machacar que son tiempos de invertir en este rubro, son tiempos de, en realidad, pretender transformarnos y ser mejores, más en este caminito de la escuela…

RECORT DA BIENVENIDA A LOS UNIVERITARIOS… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, dio la bienvenida a los más de cuarenta mil estudiantes, que este lunes inician en forma presencial el ciclo escolar de otoño 2022-3 en sus dependencias académicas ubicadas en las zonas norte, centro y sur del estado.

Con ese motivo, el Rector de la UAT, dirigió en sus redes sociales un mensaje de bienvenida a la comunidad estudiantil que comienza sus actividades escolares.

A estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, el Rector Mendoza Cavazos expresó su deseo de que tengan el mejor de los éxitos para esta nueva etapa en la cual la Universidad ha trazado una nueva ruta que les acompañe durante su trayecto en la casa de estudios.

Refirió que luego de más de dos años de pandemia, en cuyo contexto la Universidad ha sabido enfrentar los retos con nuevas modalidades de enseñanza y diseñar nuevas rutas para la educación integral de las nuevas generaciones, la UAT está lista para recibir a sus estudiantes.

Cerca de tres mil profesores estarán retomando también su actividad presencial en la casa de estudios, y en este importante esfuerzo, el Rector destacó su reconocimiento a maestras y maestros universitarios por su labor fundamental en la misión que tiene la Universidad de formar profesionales con propósito, sentido de pertenencia e identidad, a través de una formación que impulsa la investigación científica, difunde la cultura, conserva las manifestaciones artísticas y fortalece los valores humanos en condiciones de igualdad.

Cabe mencionar que el Rector Guillermo Mendoza Cavazos dará apertura este lunes al programa de bienvenida ADN UAT en un evento con los estudiantes de nuevo ingreso en Nuevo Laredo. Esta misma actividad dirigida a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso, se replicará en las diferentes sedes de la Universidad en el estado, con la finalidad de ser un espacio de diálogo e interacción del Rector con estudiantes, además de informar los diferentes servicios y apoyos que la casa de estudios les ofrece para su formación.

