Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas. El obispo de la Diócesis de Victoria, Oscar Efraín Tamez Villarreal convocó a la población en general a recuperar el papel que debe tener la familia dentro de la sociedad.

Tú estás en el mundo de las noticias y puedes ver todo lo que estamos viviendo en el día a día, porque el factor familia lo hemos perdido; la familia educa con amor, con respeto y la familia nos enseña los primeros valores”.

Agregó que es al interior de la familia donde se enseñan los primeros valores y se educa a los niños con respeto y amor; sin embargo, reconoció que en los tiempos actuales donde no solo el papá sino también la mamá, tiene que trabajar, ese papel se delega o pasa a segundo término.

“Cuando ese papel que le corresponde a la familia se delega pues aquí están los resultados que estamos viendo en todo México”.

El obispo reconoció que el trabajo más importante que tiene la Iglesia hoy en día es el de sumarse a ese desafío que enfrenta la sociedad actual en lo que tiene que ver con la promoción de los valores en familia.

“Hoy esto es un desafío porque que implica un todo, porque hoy hay más necesidades yo les he insistido mucho a los movimientos familiares, a la pastoral familiar, a los diferentes grupos les he insistido mucho, recordemos que el trabajo más importante que tenemos es la familia y es algo que mientras no se recupere seguiremos viendo lo que estamos viviendo”.

Y en el contexto de las múltiples ocupaciones que absorben a los padres que a veces no pueden estar mucho tiempo con sus hijos, el dirigente católico insistió mucho en que el poco o mucho tiempo que los papás pasen con sus hijos debe ser de la mayor calidad posible.