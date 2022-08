Por Agencias

El fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, obtuvo una suspensión de plano que le otorgó el Juzgado Octavo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, contra actos de incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que pongan en riesgo su vida.

El juez José Fernando García Quiroz le concedió al la medida cautelar para que cesen dichos actos y cualquier otro que prohíba el artículo 22 constitucional.

No obstante, el impartidor de justicia aún no admite a trámite la demanda de garantías, ya que advirtió a Caro Quintero para que al momento de que reciba la notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, así como para que informe si cuenta con defensor particular o público que los asista.

Además, el togado dio un plazo de 24 horas para que las autoridades responsables avisen sobre el cumplimiento de la medida cautelar, agregando al informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho, “apercibidas que, si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, podrían incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia” señala el acuerdo.

Asimismo, García Quiroz desechó el juicio de amparo que promovió el narcotraficante contra las órdenes de aprehensión, reaprehensión, búsqueda, localización, presentación y detención que se hayan librado en su contra.

Caro Quintero, privado de la libertad en la prisión federal de El Altiplano, estado de México, desde julio pasado, es requerido por Washington para juzgarlo por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos, en febrero de 1985 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.