Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a mediodía de hoy a Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República, según fuentes de la dependencia. La información no ha sido oficialmente confirmada.

Murillo Karam fue procurador general de la República entre 2012 y 2015, en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, y, en esa condición, uno de los responsables de la investigación por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos.

Como Procurador General, Murillo Karam sostuvo que la investigación que condujo había llegado a la “verdad histórica” sobre lo ocurrido con los estudiantes.

El jueves pasado, el gobierno mexicano dio a conocer el resultado de una investigación sobre esos hechos que, entre otras, llegó a la conclusión de que los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, no están vivos.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Jesús Murillo Karam.

A través de esta red social el Ministerio Público Federal publicó que en breve dará a conocer mayor información.

Fuentes de la dependencia dijeron a La Jornada que se estaría acusado de los delitos de tortura y delincuencia organizada y que la orden de captura fue girada por un juez federal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, y que tras su aprehensión fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano

El 26 de septiembre de 2014 Jesús Murillo Karam era titular de la FGR, y el 7 de noviembre de ese mismo año, dio a conocer lo que se conocería como la verdad histórica de lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa: “según las indagatorias, los restos de los jóvenes fueron incinerados en una pira elaborada con llantas, madera y basura” en el vertedero de Cocula, y posteriormente “los restos fueron colocados en bolsas y tirados al río San Juan”.

En ese acto, La Jornada le preguntó: “¿Ya están asegurando que los 43 normalistas fueron asesinados?” Respondió: “No, nosotros estamos asegurando que el grupo de personas que se detuvieron, que se trasladaron, que se llevaron a ese lugar, se incineraron, se quemaron y después se tiraron al río”.

Un mes más tarde, Murillo Karam en otra conferencia de prensa, señaló que la indagatoria “confirma que los restos encontrados en una de las escenas coincide (…) con la declaración ministerial de los detenidos, en el sentido de que en dicho lugar y forma se privó de la vida al grupo de personas en los términos y señalamientos que se dan en la averiguación”, se refería entonces al hallazgo de bolsa con restos óseos que fueron lanzadas al Río Cocula, y que posteriormente permitieron la identificación de uno de los estudiantes victimados por integrantes del Cártel de Guerreros Unidos, a partir de un fragmento que fue analizado por la Universidad de Innsbruck.

En septiembre de 2019, el ex titular de la PGR declaró en entrevista con La Jornada: “cuando hablé de la verdad histórica me referí a la verdad que incluye muchas dudas, entre ellas, que no pude definir cuántos estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y que solamente podía hablar de uno (Alexander Mora Venancio) porque fue identificado por el ADN.” (La Jornada).