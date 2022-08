Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sabedores que una vez definida la elección por los tribunales no los volverán a ver por Tamaulipas, el grupo cercano a Felipe Calderón le juega el dedo en la boca al todavía gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (que en su infinita soberbia no se entera que el pueblo ya no lo quiere, por lo que él representa y sus actitudes fue que los panistas perdieron la elección el pasado 5 de junio) y lo han llevado a retomar la guerra sucia contra el gobernador electo Américo Villarreal Anaya a quien, le dicen los calderonistas al gober, todavía lo pueden tumbar.

Es, en realidad, una traición o gandallez de los allegados de Calderón contra Cabeza de Vaca que se huele y se ve desde muy lejos.

Tan es así que con un argumento pueril le han hecho creer al mandatario tamaulipeco que el sigue siendo puntero de la lista de presidenciales por el PAN y que eso se afianzará fabricando notas que puedan convencer al tribunal electoral de echar abajo la elección del 5 de junio, por eso es que ahora aparecen filtraciones de declaraciones de un presunto piloto del avión que perteneció a Sergio Carmona donde afirma que trasladaba a diestra y siniestra al gobernador electo Américo Villarreal Anaya durante su campaña y antes de ella.

La verdad es que esos dichos son muy fáciles de echar abajo, porque el INE debe tener una fiscalización de los gastos de cada campaña, incluidos los traslados y los vehículos usados, también deben haber seguido al Doctor para tener respaldos de la misma, vaya, hubo hasta publicaciones de como sus verificadores tomaban fotos y hacían su trabajo y, por si ello fuera poco, en cada aeropuerto hay sistemas de videovigilancia y bitácoras con los nombres de los que viajan como para no poder comprobarse lo falso o real de esas declaraciones que se presume fueron obtenidas bajo presión, amenazas y filtradas ilegalmente.

En respuesta a los dichos, un cercano a Américo Villarreal afirmó que esas presuntas filtraciones “son pendejadas, tonterías, fake news, una sarta de imprecisiones e información tendenciosa, un tema viejo, un acto desesperado de Cabeza de Vaca, y de sus engañabobos porque hablan de 17 vuelos en 22 días cuando el entonces Senador ni viajaba, estaba metido en los trabajos del senado y lo que es peor, están hablando de que él famoso avión de Carmona fue usado en la campaña cuando el INE y IETAM deben tener constancias que el Doctor hizo toda su campaña por tierra”.

Pero más allá de las filtraciones lo que bien vale la pena analizar es quien habrá de pagar las traiciones y el agandalle, unos salieron bravos para tirar arañazos a los presupuestos, los que todavía no se van, pero los otros, los allegados a Calderón, les dijeron quítate que ahí te voy y vendiéndoles espejitos los siguen convenciendo de que todavía pueden cambiar el sentido de la elección cuando de acuerdo con expertos en el tema electoral se ve casi imposible.

Vea de que le hablo, los únicos que podrían tener una declaración del piloto son los de la Fiscalía y, acaso, el juez donde se sigue el caso del presunto trabajador de Carmona, se supone que tendrían que guardar sigilo sobre las investigaciones para no entorpecerlas, pero se hacen públicas presuntamente a petición del grupo calderonista del que forman parte el Fiscal de Tamaulipas Irving Barrios y luego como cabeza de grupo el también ex senador de nombre Roberto Gil Zuarth, además del exs ecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y el vocero Maximiliano Cortázar, todos muy amigos de Felipe Calderón.

Obvio, las asesorías y la incitación a la guerra sucia que hace el grupo de Calderón en Tamaulipas es pura perversidad, quizá los deseos incontrolables de llevarse hasta el último peso posible con esos actos que nomás alimentan el ego del todavía gobernador a quien siguen haciendo creer que será presidente en dos años.

Mire de que le hablo, de acuerdo con una investigación de Sin Embargo los allegados a Calderón con esa idea de que iban a ganar la gubernatura se llevaron contratos millonarios, bueno, también por ilusionar al gobernador con la posibilidad de ser presidente de la República.

“García Cabeza de Vaca le asignó a la empresa Estrategob, S.C. propiedad de Vega Casillas, un contrato por 26 millones 500 mil pesos, sin licitación y por sólo cuatro meses, de julio a octubre de 2019, por servicios de consultoría y asesoría jurídica sobre el ejercicio del presupuesto estatal.

“A ese multimillonario contrato, que le representó a Vega Casillas un ingreso de 6 millones 600 mil pesos cada mes, se sumó otro contrato que le otorgó, también de manera directa García Cabeza de Vaca en este año de 2022: Fue por un millón 305 mil pesos por asesoría en la contrataciones públicas de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Por su parte, la empresa Águilas Huilango, S.A. de C.V., propiedad del exsn ubsecretario Manuel Minjares Jiménez -contador personal de Calderón-, obtuvo en 2021 un contrato, por asignación directa, por un millón 300 mil pesos.

“El objeto de este contrato, con vigencia de un año, fue para la prestación de servicios profesionales para la revisión, análisis y validación de expedientes de contrataciones públicas del Instituto del Deporte de Tamaulipas”, menciona parte del reportaje en el que también aparecen los nombres de Roberto Gil Zuarth y Maximiliano Cortázar.

Ahora pues, ¿qué va a pasar con la impugnación que presentó el PAN por los resultados de la elección de gobernador?, la verdad es que se ve muy difícil que cambien los resultados, la voluntad del pueblo se ve con claridad y decidió que el gobernador fuera Américo Villarreal, más aún, los dichos, los dimes y diretes, o las publicaciones en portales que aparecen de un día para otro o en medios que se prestan para replicarlos no sirven de pruebas si no hay forma de sustentar los dichos.

Exacto, todo el ataque visceral contra el gobernador electo esta orquestado por Francisco García Cabeza de Vaca, pero alentados por el calderonismo gandalla, ese que todavía seguirá gozando de contratos millonarios hasta el último día de esta administración y pagados puntualmente, es más, sin el respectivo diezmo que unos afirman en este sexenio llegó al 20 y hasta el 30 por ciento…

