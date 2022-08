Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El pacto de Unidad que se signó entre los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Trabajadores de la Educación, no limita la participación de nadie, menos coarta la libertad de los interesados en dirigir la Sección 30, por el contrario, lo que se pretende es privilegiar la armonía y el respeto entre sus agremiados y principalmente a la organización sindical como nos lo enseñaron los constituyentes del SNTE, desde 1943, dijo José Rigoberto Guevara Vázquez.

“Los que aquí firmamos manifestamos nuestra convicción y determinación de comprometernos a priorizar la unidad ante cualquier interés individual o de grupo que atente contra los principios del SNTE, por tal motivo suscribimos este acto de unidad de cara al relevo de la directiva sindical de la Sección 30”, establece el documento, que será entregado a la dirigencia nacional que encabeza Alfonso Cepeda Salas.

“Algunos de los que hoy se quejan de este pacto de unidad, en una primera reunión lo aprobaron, después sólo se fueron opinando sin conocer el documento que hará prevalecer el respeto y la armonía de la organización sindical y sus integrantes, en tanto nos mantenemos en espera que los órganos nacionales de gobierno sindical emitan la convocatoria respectiva”, dijo.

Guevara Vázquez subrayó que con este documento no se obliga a nadie, no se le condiciona, menos se le coarta su libertad y, por el contrario, si después de que salga la convocatoria quieren integrar una planilla que lo hagan o puedan manifestar sus intereses que lo hagan, pero no pueden hablar a título personal y señalar el contenido de un documento sin ni siquiera conocerlo, y desde ahora faltando a la institucionalidad y el respeto a la base.

El contenido del pronunciamiento en mención establece cinco puntos principales, dentro de los que destaca, cuidar la unidad, la autonomía y el sentido nacional del SNTE, impedir la intromisión de grupos ajenos o de intereses personales de las personas que se encuentran dentro del Comité Ejecutivo Seccional, además de defender la escuela pública como garante de la materia laboral del magisterio, y principalmente defender el derecho laboral, el pacto de unidad y las condiciones en un marco de respeto mientras salga la convocatoria que establecerá las bases a seguir, para la elección de la nueva dirigencia, refirió Guevara Vázquez.