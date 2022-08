Por Redacción

Güémez, Tamaulipas.- Emoción al límite, casi hasta las lágrimas al coronarse el equipo Güémez Jr. como campeón de la Liga de Futbol Zona Centro de Tamaulipas, en un evento que por primera vez en la historia se realiza fuera de ciudad Victoria.

El conjunto local Güémez Jr. venció por marcador de 3-2 a un decidido contrincante, Colonia Mainero, de la capital.

Luego del triunfo, en un ambiente caluroso, todavía con la adrenalina al tope, el técnico local Rubén Darío Castillo reúne a sus muchachos y les dice:

-El campeonato es de todos ustedes ¡se lo merecen!

Medio pueblo está en la cancha sede para animar al grupo local que llegó como favorito y con una trayectoria impecable: Invicto en 30 juegos contra el mismo número de equipos.

Ahí está el alcalde Lorenzo Morales, quien desde dos días antes dispuso los apoyos necesarios a los anfitriones, la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos y autoridades deportivas del medio futbolístico.

-¿Por qué fuera de la capital?, y el presidente de la Liga Centro, Martín Quiñones, contesta:

-Como un estímulo al equipo. No perdió ningún juego en 30 semanas.

Hicieron historia no solo en la región sino en Tamaulipas. Ganaron todos y refrendaron la supremacía en la gran final temporada 2022.

Con ese futbol de categoría que se juega en la región, la gran final por poco y se queda en este municipio, agrega Quiñones.

De ocho equipos de la Liguilla, cuatro fueron de Güémez: Flores Magón, Chamizal, Viento Libre y Güémez, Jr. que no perdió un solo juego.

El segundo lugar de la temporada es para Colonia Mainero y el tercero precisamente para Viento Libre.

No es casual, Güémez ha ido a tres finales consecutivas: 2019, 2020 y la actual 2022. Por motivos de Covid quedó suspendido el torneo 2021, pero en lugar de descender, la calidad de juego aumentó en el equipo.

El grupo comenzó a integrarse desde 1993 –casi 30 años- con el mismo nombre de batalla. Hoy juegan familiares de aquel puñado de fundadores, dice Castillo.

Luego de la batalla en la cancha, los contendientes se forman con sus técnicos, cada quien en su espacio. Los capitanes se dan el abrazo de la unidad y le siguen cada uno de los jugadores. Si hubo diferencias en el partido, los muchachos anteponen el deporte a cualquier incidente.

EL DEPORTE ES PARA HERMANAR: ALCALDE

En la ceremonia de premiación, el edil anfitrión, Morales Amaro, dijo que “el deporte es para hermanar” y resaltó el saludo y abrazo que al final se dieron los contendientes.

“Observamos un juego de mucha garra, energía y talento, y tenía que haber un ganador, que es Güémez Jr.”, agregó, sin dejar de felicitar a los contendientes de la Mainero, a los que también hizo entrega de un estímulo económico por parte del ayuntamiento.

La diputada Cárdenas felicitó a los equipos y dijo que “en la cancha somos rivales, pero fuera de ellas grandes amigos a los que nos apasiona el futbol”.

El dirigente de Zona Centro, Quiñones Moreno, agradeció los apoyos e impulso al deporte que hace el ayuntamiento de Güémez, y recordó palabras que compartió con sus compañeros directivos, cuando declararon sede de la final a esta cabecera municipal:

“Yo dije, no creo equivocarme al aventar la final a Güémez, y no me equivoqué. Fue una digna y verdadera final del futbol llanero”.

Al final se sirvió una comida para todos los asistentes a este evento que por primera vez se realiza en un municipio fuera de la capital.