Por Agencias

Ciudad de México.- Paola Longoria, la raquetbolista mexicana número uno a nivel mundial, respondió al comunicado emitido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en donde se asegura que se negó el apoyo a ella y a los representantes del equipo mexicano para asistir al Campeonato Mundial de Raquetbol, debido a que el organismo comunicó que la Federación Mexicana de Raquetbol (FMR) tiene un monto pendiente por comprobar o reintegrar desde 2014 por un total de 432 mil 206.23 pesos, por lo que los atletas no pueden recibir apoyo.

Sobre Ana Guevara, directora de la Conade, Longoria expresó en entrevista para el portal web ABC Noticias: “Como deportista la admiro cañón y yo no tengo nada qué decir, pero la realidad ella la vivió. Soy una atleta que no le gusta el chisme ni los dramas, casi no me muevo en ese tipo de cosas, pero ya es momento de alzar la voz”.

Además, agregó: “Hoy en día ni siquiera recibo mi beca de los seis mil pesos, después de que me la bajaron casi el 70 por ciento. Es una vergüenza que el deporte mexicano esté en esta situación”.

A lo dicho por Paola Longoria se sumó la FMR, quien también asegura que la Conade negó el apoyo económico a representantes del equipo mexicano para asistir al Campeonato Mundial de Raquetbol que se realizará del 18 al 28 de agosto en San Luis Potosí.

Por medio de una carta, la FMR explicó que la Conade no apoyará con recursos a los atletas, “a pesar de haberse realizado una reunión donde estaba programados dichos recursos”. Pero dejaron claro que tanto los atletas como la Federación estaban trabajando en conjunto para conseguir el apoyo con patrocinadores públicos y privados e incluso con organismos de la sociedad civil.

En dicha carta, la FMR mencionó que en el pasado Campeonato Mundial que se realizó en 2021 en Guatemala, “los atletas ganadores y participantes, a pesar de haber ganado 3 de las 4 medallas de oro, sufrieron de una reducción o pérdida de la beca mensual que se venía asignando por parte de Conade”.

También explicó que para el torneo de la Copa Panamericana de Santa Cruz, Bolivia que se realizó el pasado mes de abril, la Comisión “no aportó los recursos necesarios para asistir”, misma situación que se vivió en los pasados Juegos Mundiales que se llevaron a cabo en Birmingham, Estados Unidos en julio pasado.

Ante esta situación, el pasado 10 de agosto, la Conade emitió un comunicado para informar que, hasta esa fecha, “la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Ráquetbol A.C. (FMR) tiene un monto pendiente por comprobar o de reintegrar con la Conade desde 2014 por un total de 432,206.23 (cuatrocientos treinta y dos mil doscientos seis pesos)”. Además, detalla que la FMR no cumple con los requisitos contemplados en las reglas de operación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2022 vigentes, lo que le impide recibir recursos públicos federales.

También explica que, “derivado de la extinción del Fideicomiso Fondo Nacional Para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), actualmente la Conade está en proceso de recuperación y/o comprobación de los recursos públicos que se encontraban pendientes y que fueron otorgados a deportistas y/o entidades beneficiarias de dicho fondo, se encuentran nueve (9) raquetbolistas pertenecientes a la FMR”; Paola Michelle Longoria López, Efraín Lara Hernández, Álvaro Beltrán García, Samantha Salas Solís, Daniel Alejandro de la Rosa Ruiz, Javier Moreno Ramos, Hidelgard Gama Aguilar, Nelson Valdés Sazigaín y Javier Moreno Arroyo.

De acuerdo con el comunicado de la Conade, en conjunto los nueve raquetbolistas “adeudan un total de 3, 930,462.20 (tres millones novecientos treinta mil 462 pesos), por lo tanto no son susceptibles a recibir recursos públicos federales”. (Apro).