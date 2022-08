Por Agencias

Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados informó que el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, no comparecerá esta tarde ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al considerar que el citatorio no fue legal porque no había la asistencia suficiente para garantizar el quórum de la reunión del viernes.

Ese día, Morena alegó que de los 38 integrantes solo había 16 presentes y esta tarde el coordinador de la bancada, Ignacio Mier sostuvo que las comparecencias de funcionarios ante el pleno de la cámara y las comisiones solo pueden ser autorizadas por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que está conformada por los integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.

Según Mier, si el fiscal solicitó un amparo para no presentarse ante la comisión, que lo citó a las 17 horas de hoy, fue porque Renato Sales “no conoce los procedimientos de la cámara y pensó que (la convocatoria) era legal”.

En entrevista, el legislador insistió que la reunión del viernes “no fue legal y el fiscal no puede asistir a una convocatoria ilegal, fuera de la normatividad y del reglamento”.

Para Mier, el citatorio al fiscal de Campeche, que la semana pasada presentó una solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tiene más que ver con un asunto político que jurídico.

“Obedece a una necedad política de un diputado que quiere ayudar a un amigo de él, que fue su jefe, que lo ha tutelado en toda su carrera política y en honor a esa amistad, cariño y aprecio que (Pablo Angulo) le tiene, tuvo que recurrir a esta práctica para quedar bien con el diputado Alejandro Moreno”, expresó.