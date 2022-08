Por Agencias

Sabinas, Coahuila.- Un aguacero sobre la región carbonífera de Coahuila interrumpió los trabajos de desagüe de la mina El Pinabete y despejó la posibilidad de que buzos rescatistas ingresaran a la excavación para buscar a los diez mineros atrapados desde el miércoles 3 de agosto.

Las brigadas de trabajo para retirar los obstáculos de la mina, integradas por mineros de empresas privadas y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional suspendieron las tareas porque alrededor de las 17 horas la lluvia se precipitó. Desde la mañana, retiraron de la excavación escombros, mangueras, tubería y pilotes de madera que obstruyen los túneles.

Los trabajadores y brigadistas se resguardaron del agua en los toldos del improvisado campamento que habilitaron para familiares de los trabajadores atrapados.

Por la mañana, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo que el ingreso de buzos de rescate a la mina El Pinabete, para localizar a los diez mineros atrapados desde miércoles 3 de agosto, era inminente.

“Se necesitaba tener los niveles de agua que no pusieran en riesgo a los rescatistas; estamos llegando a ello”, dijo.

Mencionó que el avance en el desagüe y las condiciones de la mina, el ingreso podría concretarse este mismo viernes.

“Vamos a seguir de todos modos bombeando de manera simultánea, no va a parar, se van a sustituir algunas bombas, este es un proceso lento pero lo queremos seguir haciendo, no queremos correr riesgos. Que sigan los barrenos trabajando y en aquellos pozos donde no se esté trabajando en búsqueda y rescate, que se siga extrayendo el agua”.

“Ya estaremos en unos minutos revisando esta posibilidad, de poder ingresar a los tres pozos. Se tienen preparados los recursos necesarios para iniciar las acciones de búsqueda y rescate”, señaló, pero no contaba con la lluvia de la tarde.

Si las condiciones del clima lo permiten, los trabajos de desfogue de la mina van a continuar este sábado por la mañana. (Leopoldo Ramos/La Jornada).