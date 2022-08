Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Son las 12:34 mediodía. Habilitada como Sala de prensa, la Sala del Cabildo victorense se ve pletórica. Casi un centenar de periodistas citados a las 12: 30 aguardan la llegada del alcalde Eduardo Gattás Báez, quien justo llega en compañía de su esposa la presidenta del DIF Victoria, Sra. Lucía Rodríguez de Gattás.

El alcalde llega, sonriente, saludador y pasa a ocupar su lugar en el presídium, donde ya los esperan las funcionarias municipales Norma Mata y Mercedes Zapata, de Bienestar Social.

El maestro de ceremonias anuncia la proyección de un video, relativamente breve que presenta la noticia del nuevo programa del alcalde Lalo Gattás que hace frente a un par de problemáticas que padecen las familias pobres que habitan en la parte alta de la Sierra Madre: falta de agua potable y alimentación precaria. «AMA», llama el programa, y por sus siglas significa «Abastecimiento Municipal de Agua y Alimentos».

¿En qué consiste esta primera etapa del programa? En tres cosas: Llevar agua potable en pipas, entregar gratis dos garrafones con agua purificada a la semana a 500 familias, y proporcionales a muy bajo costo leche en polvo Liconsa y alimentos diversos.

Vale decir que en su participación al micrófono, el presidente dice que de lo que se trata es de apoyar a las familias victorenses en situación vulnerable.

Señala que el centro de abasto gratuito de agua purificada se ubica en la Colonia Vamos Tamaulipas, Primera etapa, Lote 55, en un horario de 8:00 am a 8:00 pm. Los únicos requisitos por familia son credencial del INE y copia de comprobante de domicilio.

Nos enteramos que uno de los funcionarios más entusiastas y aplicados de este programa AMA es el abogado Roberto Cantú Vargas. Bien por este programa del alcalde que busca llevar estas tres cosas a las familias más vulnerables, más necesitadas de Cd. Victoria: agua potable, agua purificada y alimentos.

Se dice muy sencillo pero cuando vives en una colonia a donde no llega nunca el agua a las llaves de tu casa; donde un familia batalla para comprar un garrafon de 20 litros que te cuesta 50, 60 pesos el puro recipiente vacío; aparte de que para llenarlo de agua purificada te cuesta 15 pesos que luego no tienes; más aparte que puedas comprar alimentos baratos para tus niños, pues es sin dis-cu-sión un gran apoyo, ayuda, auxilio que esta proporcionado el gobierno municipal de Lalo Gattás. Bien por ello, y que pronto el programa AMA se extienda a más colonias y barrios vulnerables de Victoria capital.

Dos.- Pues ahi tiene que el coordinador del equipo recepción del nuevo gobierno estatal, Jesús Lavín Verástegui en conferencia de prensa este lunes por la mañana denunció que el GobTam saliente que encabeza el reynosense Garcia Cabeza de Vaca está suprimiendo y -también- adicionando puestos directivos, de última hora.

Y aunque son muchas las dependencias donde se ha denunciado esta anomalía, es en cuatro donde hay más reportes: la oficina del Gobernador, el sistema DIF Estatal, Seguridad Pública y Bienestar Social.

Están suprimiendo y adicionando puestos directivos, lo que resulta preocupante, porque cambia toda la estrategia formulada para la recepción gubernamental.

Tras 5 años y 10 meses trabajando, cambian titulares a menos de un mes y medio de concluir el sexenio y a dos semanas de iniciar el proceso de entrega-recepción ocurre esto.

Aparte, el Estado no cuenta, no tiene, nunca se ocupó de hacer manuales de operaciones, nada de reglamentos interiores, lo que es grave, porque no hay ningún respaldo.

Tratando de solventar esa ausencia normativa, presentan una versión de última hora, que no expresa la estructura organizacional, dijo Lavín.

Sobre la basificación de más de 4 mil burócratas, el coordinador de la recepción del gobierno del doctor Américo Villarreal, insistió que todas serán revisadas y solo se salvarán, aquellas justificadas, merecidas, que cumplan con el perfil, tengan la preparación, experiencia, antigüedad, correspondientes.

La instrucción del Gobernador electo es que este proceso se haga en los mejores términos, remarcó, y anunció la instauración de un servicio profesional de carrera a partir del nuevo sexenio. NOS VEMOS.