Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este lunes “serán presentados(as) en sociedad” quienes integran el comité que participará en la entrega-recepción de la administración pública estatal. Se trata de un evento al cual el gobernador electo otorga especial importancia, según se aprecia por la cantidad de invitados, aunque lo más atractivo será conocer “el cuadro básico” de los futuros funcionarios(as), donde dicen, no habrá sorpresas, aunque sí uno que otro sorprendido. Como mera referencia, el acto se realizará en inmueble propiedad de Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

Con ello terminarán especulaciones en un sentido, pero en otro podría confirmarse la presión a que estuvo (¿está?), sometido Américo Villarreal Anaya respecto de las nominaciones a los cargos más relevantes. Se habla, por ejemplo, de la terquedad de Héctor Martín Garza González, por meter las manos sobre todo en educación, donde al parecer impuso su criterio.

Ya sabéis que “el guasón”, se dio a querer resistiéndose a reconocer el triunfo del candidato a la gubernatura de su partido, es decir Américo, lo que no obsta para exigir lo que no ayudó a conquistar. Por otra parte, no extraña que influyentes personajes como Mario Delgado Carrillo y Erasmo González Robledo, también pretendan sus respectivas parcelas de poder. Ya veremos hasta dónde lo permite AVA y conviene a los intereses del estado.

El asunto es que “ya pinta” el nuevo régimen con todo y que en instancias electorales aún se valora la demanda panista respecto de un proceso considerado legal e irreversible por la mayoría de los votantes. Mientras tanto el alboroto morenista huele mucho a los tiempos del PRI, con los mismos chistes de algunos dinosaurios que se dan por bien servidos.

AMLO EN LA ENCRUCIJADA

Quienes apoyamos la 4T comprendemos el optimismo de AMLO para vencer la violencia mediante abrazos, sin embargo, no cerramos los ojos ante la realidad. En este aspecto preocupa lo que sucede en buena parte del país donde la delincuencia y sus consecuencias se multiplican. Cierto es que los adversarios aprovechan la situación culpando al supremo gobierno, sin considerar las circunstancias. Este es el aspecto político que desde ahora juega papel predominante en la sucesión presidencial.

Importa entonces precisar que el mayor peligro para el futuro de Morena y su candidato(a) a Palacio Nacional es el tema de la violencia. No terminar con esta pesadilla podría significar que ciertos sectores ahora prefieran no votar por dicho partido. Es bajo esta posibilidad que AMLO y sus asesores debieran asumir el riesgo. Recordad que se trata de la transformación de la república, es decir, el futuro de las nuevas generaciones con derecho a disfrutar mejor calidad de vida con justicia social y democracia.

Una opción contra la violencia sería la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA, de ahí la insistencia del ejecutivo federal para que suceda cuanto antes con o sin la aprobación del congreso, según trasciende.

CURP, VIACRUCIS CIUDADANA

Bueno fuera que las autoridades respectivas pusieran atención en la emisión del mentado Curp. Resulta que la moda oficial es que para realizar ciertos trámites dicho documento debe estar certificado, lo que implica que el acta de nacimiento del interesado no contenga alguna abreviatura en nombres o apelativos, acento o coma mal colocados, etc. Si esto pasa es necesario realizar correcciones en la oficina del Registro civil, lo cual se convierte en auténtico viacrucis no solo por los pagos exagerados, sino por el tiempo perdido y las molestias en especial para las personas de menos ingresos, considerando que muchas de ellas deben trasladarse a la capital del estado y permanecer hasta varios días sin la seguridad de que el problema sea resuelto. Y es que la burocracia complica el asunto hasta la desesperación.

En el caso del pasaporte, el gobierno mexicano violenta los derechos ciudadanos al exigir la certificación del curp, puesto que es su obligación emitirlo sin mayor trámite que comprobar la nacionalidad y basta con estar registrado. Ahora que si se trata de recaudar dinero es otra cosa.

SUCEDE QUE

Muy buena la federación para “legalizar” ipso facto y hasta sin documentos a centroamericanos migrantes, pero pésima para servir a los mexicas. “Farol de la calle…”

Y hasta la próxima.