Por Agencias

Ciudad de México. Gerardo Tata Martino, técnico de la selección nacional, dijo estar consciente de la poca credibilidad que tiene el Tri en cuanto a lo que pueda hacer en el próximo Mundial de Qatar 2022; sin embargo, aseguró que ese entorno negativo ayuda a fortalecer al plantel.

“Hemos cumplido y lo seguimos haciendo, eso no tiene nada que ver con los últimos resultados. (Se percibe) un ambiente de pesimismo absoluto. Lo que tiendo a pensar es que eso robustece al grupo internamente y como acá lo que determina la situación es cómo funciona el equipo, seguramente todo ese pesimismo nos hará llegar mucho más fortalecidos a la Copa del Mundo”, declaró en conferencia virtual previa al partido amistoso ante Paraguay, el cual se llevaría a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Señaló que ante los malos resultados obtenidos en los partidos recientes, el conjunto tricolor tiene la misión de ganar el partido para empezar a componer el camino rumbo a la justa mundialista.

“El objetivo es el de siempre: ganar, porque eso trae mejores consecuencias que no hacerlo, y el partido molero a priori se vuelve decisivo cuando no consigues la victoria. También seguiremos intentando mejorar y recuperar nuestro juego para llegar de la mejor manera a Qatar”, apuntó.

El Tata lamentó que algunos de sus jugadores titulares se encuentren lesionados a menos de tres meses de la Copa del Mundo, como es el caso de Jesús Tecatito Corona, quien sufrió una rotura de tibia y peroné. No obstante, confió en que podrá recuperarse a tiempo y dijo que tratará de esperarlo hasta el último momento.

“Hablamos con Jesús, y si tiene la fuerza para intentarlo, lo vamos a acompañar a ver si puede llegar. Que el resto sepa aprovechar esa ventaja que se está abriendo, aunque esperamos que algo suceda con él”, comentó.

Asimismo, mencionó que tratará de ayudar a otros jugadores que han sido recurrentes en sus convocatorias a recuperar su nivel futbolístico para que puedan asegurar su lugar en la lista definitiva para el Mundial.

“La lesión del Tecatito destroza el tridente formado con Raúl Jiménez e Hirving Lozano, aunque la realidad es que el famoso tridente no ha dado muchos resultados.

“Los tres delanteros se han llevado todos los flashes. Todos esperábamos ver a Corona, Jiménez y Lozano en punta. Pero hemos tenido al Piojo (Roberto Alvarado), a Henry (Martín), (Rogelio) Funes Mori, (Orbelín) Pineda, (Rodolfo) Pizarro, todos han participado del conocimiento de una idea.

“Al final, hay que ser claros, hemos jugado más tiempo sin el tridente y con él no hemos tenido los resultados esperados. La desgracia de uno abre la esperanza de otro, pero sí podemos ayudar a que (Jesús) Gallardo o Pizarro puedan tener una mejor versión futbolística, porque son jugadores que merecen la oportunidad de pelear por un lugar en el Mundial”, aseveró.

Asimismo, el estratega argentino descartó que Funes Mori tenga asegurado su lugar en el tricolor, pues indicó que aún sigue compitiendo con Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Henry Martín.

“Independientemente de la situación del Mellizo, es normal que siga peleando por esos lugares que puedan ser dos o tres, pero no es bueno que el futbolista tenga tanto tiempo sin jugar. Eso no le va a impedir que siga buscando un cupo, igual si es nacionalizado no le garantiza estar en el Mundial”, sostuvo.

Por otro lado, el estratega argentino opinó que “fue injusto” el despido de Gerardo Torrado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Lamento profundamente la partida de Torrado, me parece muy injusta y si hubiera tenido la posibilidad de hacer algo para que terminara el proceso, lo hubiera hecho. No estuvo a mi alcance, pero creo que merecía terminar este ciclo junto con su gente. Está de más decir que no comparto una decisión de esta naturaleza a unos meses de la Copa del Mundo”, expresó. (Karla Torrijos/La Jornada).