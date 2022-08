Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El 6 de agosto de 2021 el Gobierno de Tamaulipas depositó en el Banco Accendo la cantidad de 139.3 millones de pesos, en una cuenta presuntamente para garantizar pagos de créditos de otros bancos.

Un mes después la secretaría de Finanzas transfirió otros 42.1 melones, con lo cual la cifra se incrementó a casi los 182 millones.

Días después la institución se declaró en quiebra y perdió la licencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como banca múltiple. Cerró el 29 de septiembre de ese mismo año.

De acuerdo con la Ley, a cada cuentahabiente -los ahorradores por delante- tienen derecho a cobrar hasta 400 UDIS que significan poco más de dos millones, y algo adicional para los que manejan millones.

El 16 de junio del presente 2022, la chequera que maneja Doña María de Lourdes Arteaga recibió de Accendo la “friolera” de 2.7 millones ¿y el resto? Se “perdieron”.

¿Qué pasó?, ¿quién agandalló? El gobierno del Estado, los panistas, perdieron dinero de los inermes causantes sin pasar por el Congreso del Estado ¿quién debe pagar por eso? Es un crimen que no puede quedar impune.

¿Por qué Banco Accendo, que no tenía sucursales en Tamaulipas?. La instrucción debió darse desde la esquina del poder.

A la institución se le conoce como “el banco de los panistas”, donde el operador principal era -¿es?- Ernesto Cordero, uno de los principales beneficiarios con contratos del cabecismo.

Hay tintes de alevosía y ventaja. El primer depósito se hizo el 6 de agosto, el segundo el 6 de septiembre, y para el 29 el banco había cerrado sus puertas ¿cómo se llamó el atraco?.

En el entorno financiero ya se sabía que tal banco andaba en problemas de liquidez por malas prácticas. Su cartera de ahorradores apenas era de 1,570 ¿qué demonios tenía que hacer ahí el gobierno de Tamaulipas? Se repite, el favoritismo hacia los jefes azules.

Accendo está en liquidación. Es todo lo que Finanzas podrá recuperar, pero aun así, Arteaga y el cabecismo le dejarán a Américo Villarreal “cuentas por cobrar” -lo consideran como efectivo- por la suma citada, más 358 mil por intereses que presuntamente esa lana estuvo ganando.

No hay vergüenza. Ese dinero es incobrable. El capital se lo llevaron los cómplices.

Igual, no tienen pena en dejarle a Américo otra cuenta por cobrar que es incobrable, por 18 millones de pesos, por concepto de “cheques rebotados” con que los causantes pagaron sus impuestos. Van a gastar más en tratar de cobrar que lo que vale el crédito.

Según los datos de la propia dependencia difundidos vía transparencia, se trata de 877 cheques sin fondos. De ellos, 866 proceden desde el 2021.

Deben ser causantes que, igual, se fueron a quiebra y no tuvieron para pagar. Ya no estarían activos.

Caso parecido al de las becas del FITABEC, que otorga apoyos para educación media y media superior con la promesa de que los beneficiarios pagarán cuando terminen la carrera. Se fueron con todo y “hebra” y nunca los encontrarán. La cuenta ascienda a 792 melones que deben ir a fondo perdido.

Es el dinero en “caja” que Cabeza de Vaca le hereda a la 4T. Es como una mentada de madre ¿por qué no persiguieron ellos a los alumnos deudores?.

Otra mentada es el dinero “en efectivo” por 75 millones de pesos que les quedó a deber la Comisión de Agua de Río Bravo, un organismo dependiente del gobierno estatal, “ordeñado” para las campañas políticas y en plena agonía económica.

Y la gran vergüenza son los más de cinco millones de pesos que dejarán funcionarios cabecistas por préstamos personales que les hizo Finanzas, y que no fue capaz de cobrarles. Están a tiempo de pasarlos “a cuchillo”.

Y faltarían los préstamos a IPSSET que por lo general suman millones, que debieron cobrarse “a lo chino” antes de fin de sexenio. Cuando dejen el gobierno viajarán despavoridos rumbo a la frontera, brincarán el “charco” y nunca se les volverá a ver. Su destino podría ser Canadá o Israel.

El proceso entrega-recepción será lento, muy lento. Los panistas informarán de lo que quieran y les convenga. Un mes no será tiempo suficiente para que los morenos revisen y den seguimiento a las hebras de la corrupción, desde los grandes contratos al robo hormiga que por lo general se da a nivel de burocracia.

El traspaso se la información contable, bienes muebles e inmuebles y recursos humanos se dará vía electrónica. Los que llegan no están en condiciones de confirmar si realmente existen.

Por ejemplo en el renglón de inventario de animales ¿cómo verificar si un caballo depositado en Nuevo Laredo, es real?.

Y los restos humanos de nuestros héroes también son patrimonio del estado y deben traspasarse a la nueva administración ¿cómo saber si ahí están los huesos de Carrera Torres junto con su prótesis de mezquite? ¿y las antiparras y el bastón?.

Positiva la detención del ex Procurador Jesús Murillo Karam. Marca antecedente que al gobierno morenista no le tiembla la mano para castigar a los ex funcionarios que cometieron delitos en el pasado reciente. Nuestro fiscal doméstico, de origen chilango, debería poner sus barbitas a remojar ¿no cree usted?.