Por Agencias

Querétaro.- Habitantes del municipio de Huimilpan amarraron de las manos al secretario de Gobierno, el segundo funcionario con mayor rango en aquella demarcación, Juan Alberto Nava Cruz, y lo exhibieron así públicamente, al hacerlo caminar en las calles alrededor del jardín principal de la cabecera municipal.

Las personas inconformes exigen justicia por la muerte de Daniel Franco Miranda, un hombre de 27 años que había sido detenido por elementos de la Policía de Huimilpan -encabezados en ese entonces por su director Edgar Cesar Villa Osornio- y terminó sin vida.

Los inconformes acudieron a protestar a la sede de la Presidencia Municipal de Huimilpan, pero ante la ausencia del alcalde, sometieron al secretario de Gobierno, quien ante el grupo de manifestantes no opuso resistencia.

Sin policías que lo custodiaran y al interior de la Presidencia Municipal de Huimilpan, el funcionario fue atado de manos con un lazo por un hombre de playera rayada y gorra gris.

Instantes después, una mujer grita: «Ese nudo se le va a soltar, amárrenlo bien».

Otras voces clamaban justicia, ante el funcionario que solo miraba.

«¡Queremos al asesino!», «¡A huevo, hay que sacarlo a pasear por la calle!»; «¡Justicia, justicia, justicia!».

Momentos después, las personas inconformes determinaron sacar al funcionario atado de manos de la presidencia municipal.

Ya en la calle Reforma, una de las principales de la cabecera municipal, personas que custodiaron al funcionario, insistieron con la demanda: «¡Justicia!»; «¡Queremos al asesino!», «¡Queremos a Juan Guzmán!».

Un hombre dijo: «Ya tienes que contarle a tus nietos».

Las personas manifestantes condujeron al secretario de Gobierno, Juan Alberto Nava Cruz, alrededor del Jardín Principal, donde hay un busto del cura Miguel Hidalgo.

Antes de ser desatado, el funcionario recibió reclamos de la gente en torno al abuso de policías hacia migrantes, cuando regresan a su casa Huimilpan, uno de los municipios con más migración hacia Estados Unidos en el estado Querétaro.

«¡Nuestros paisanos trabajando, partiéndose la madre bajo el sol!, ¿para que nada más vengan a darle su dinero?, ¿a regalárselos?”, le espetó una mujer.

«¡Los pinches policías sí aprietan las esposas, los culeros!», agregó otro hombre.

Aún desatado, el secretario de Gobierno siguió recibiendo reclamos de la gente.

El presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán Cabrera, aún no ha fijado alguna postura sobre estos hechos.

Antes del mediodía difundió videos de una supervisión de obras y la inauguración de una Lechería Liconsa, en la localidad de Los Cues. a unos 25 kilómetros de la cabecera municipal donde ocurrió la manifestación.

Al momento, ni el gobernador, Mauricio Kuri, ni la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, han emitido algún pronunciamiento sobre el trato hacia el funcionario municipal.

Según la versión de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Huimilpan, la detención del varón ocurrió derivado “de su participación en arrancones, lo que representaba un riesgo a la población”.

“Al tratar de eludir la detención, el masculino se dio a la fuga conduciendo por varias calles a alta velocidad; fue al descender del vehículo en el que viajaba cuando se realizó la detención y se procedió a ponerlo a disposición del Juzgado Cívico”.

Sin embargo, un video atribuido a la detención de Daniel, muestra que la maniobra de los elementos fue al interior de un predio particular con un vehículo sin balizar ni logotipos de la corporación.

El hecho ha provocado roces entre autoridades del gobierno de Huimilpan, surgido del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y las autoridades responsables de la seguridad estatal en Querétaro.

Tras los hechos en los que falleció Daniel y ante la exigencia de justicia por parte de la gente, fue difundido un mensaje atribuido a la regidora Saira Zenida Molina Gudiño, que llegó a ese cargo impulsada por el PVEM, en el que responsabilizó a la autoridad estatal, que encabeza el gobernador Mauricio Kuri González.

“Lo que deben saber, es que la policía no depende del municipio, la policía depende del Estado, ellos mandan a cada municipio a los encargados directores de la policía”, se lee en el mensaje de un chat atribuido a la regidora.

El alcalde, Juan Guzmán Cabrera, cesó al director de la corporación y el 29 de julio acompañó a las personas inconformes a protestar a las afueras de la Unidad Municipal en Huimilpan de la Fiscalía del Estado, institución cuyo titular es el fiscal general, Alejandro Echeverría Cornejo.

La Fiscalía respondió señalando que el alcalde debía presentar a los policías, en lugar de proceder a detener a los asesinos de Daniel.

“Este organismo autónomo notificó al presidente municipal de dicha demarcación, Juan Guzmán Cabrera, que cuenta con 24 horas para presentar a las personas que son señaladas como responsables por la muerte de un hombre, ya que son servidores públicos bajo su cargo”, difundió la fiscalía en un mensaje desde sus redes sociales.

Ante la manifestación afuera de la Unidad de la Fiscalía de Querétaro en Huimilpan, el gobernador Mauricio Kuri pidió confiar en esa institución y habló de que el Estado podría tomar la seguridad del municipio, pero después dijo que sería algo que analizarían.

“En Querétaro no hay impunidad, se ha demostrado muchas veces y que hay que confiar en la Fiscalía”, dijo Kuri a reporteros que cubren sus actividades, cuando le cuestionaron qué mensaje le daría a los familiares de la víctima que exigen justicia.

«En el caso del 05 de marzo (los hechos en el estadio Corregidora) hubo hasta policías detenidos, en este caso pues no hay detenidos todavía», mencionó una reportera al gobernador.

«Pero no hubo policías detenidos el primer día, hubo policías detenidos hasta después del mes y medio que estuvimos revisando, tienen que hacer una investigación, a ver, no podemos contestar… yo entiendo que la Fiscalía no puede contestar de una forma, digamos, de estómago, tiene que contestar de una formar legal, con razones que fundamenten y puedan motivar bien su actuar, por eso habrá que esperarlo», contestó el mandatario. (Eric Pacheco/Apro).