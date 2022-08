Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo con entrevistas hechas al azar una familia con un niño estudiando en preescolar o una primaria pública gastará de 3 mil a cuatro mil pesos en este regreso a clases, contabilizando útiles escolares, uniformes, uniformes de invierto, cuotas de padres de familia más zapatos y tenis, cifras que se elevan para quienes van a secundaria o los bachilleratos que tan solo en las aportaciones “voluntarias” a las asociaciones de padres de familia gastan hasta dos mil pesos en algunos casos.

Mal la pasaran quienes tienen dos hijos en edad escolar, la cifra se les duplica por más que quieran reciclar útiles y hasta uniformes, es decir, tan solo para que sus hijos puedan entrar a clases tendrán que disponer de cantidades superiores a los ocho mil pesos.

Quizá con los números no dimensionemos la magnitud del problema así que lo invito a que me ayude a interpretarlo, a traducirlo, va, por ejemplo, si el papá o mamá trabaja en una maquiladora o tiene un trabajo eventual donde ganan mil pesos por semana significa que todo un mes de su salario lo tendrá que destinar al regreso a clases, ya ve como si es grave la situación, porque ¿y qué va a comer?, eso para no preguntarle de dónde sacará el dinero para los pasajes a su trabajo, su lonche, el internet en la casa, el celular y otras herramientas que se requieren casi por obligación ya que dan seguridad y mejores condiciones para los alumnos.

Ese es el daño que significa gastar cuatro mil pesos, ya ocho mil, por dos hijos, pues pueden traer todo un desastre a la economía familiar porque los padres se verán obligados a pedir préstamos que los hundirán en deudas y apenas podrán ser solventados con los futuros aguinaldos, si se los pagan y a tiempo.

Lo peor es que todo se lo juegan en un albur porque ya no se sabe si la escuela garantizará una vida digna a sus hijos, las últimas evaluaciones muestran un deterioro del sistema educativo que se refleja en niños egresados de primaria que no saben leer y escribir, que en la secundaria no pueden hacer las operaciones básicas y que hasta en la universidad tienen errores de ortografía que les podría limitar su acceso a un centro de trabajo con buenos salarios.

Y hay cosas peores, como l empecinamiento de no invertirle más dinero al sector educativo, no pagar a expertos para que hagan investigación seria que ayude a mejorar las condiciones del sistema, empezar por un diagnóstico, luego un análisis serio de los materiales que se utilizan, de los contenidos, posteriormente de las condiciones de las escuelas y de los maestros para finalizar con los entornos de las mismas.

¿Qué es mucho dinero?, quizá sí, pero nos daría la enorme oportunidad de poder empezar de nuevo, de garantizar que las nuevas generaciones tendrán más oportunidades que nosotros, hoy, a como se ve la situación, todo es una apuesta, es más, hasta en los contenidos de los libros se han cometido excesos, locuras que tienen que ver más con creencias de los que gobiernan que análisis serios o investigaciones reales que ayuden a los muchachos a aprender más rápido para recuperar los perdido.

Por eso no está lejana la idea de decir que los gastos para los padres con un niño en edad escolar son preocupantes porque todos los hacen obligatorios, ya usted multiplíquelo por dos y, por fortuna en menos ocasiones cada vez, hasta por tres o cuatro hijos estudiantes, a ello agregue el ingrediente de la incertidumbre de la calidad de la escuela y por eso la sentencia no deja lugar a dudas, hoy nuestra escuela es de muy cara y, lamentablemente, también de muy mala calidad…

UAT INICIA CLASES PRESENCIALES DE IDIOMAS PARA NIÑOS… Con el apoyo del Rector C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, mediante la gestión del programa UAT U-NIDO, abrieron sus instalaciones a la actividad presencial el Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (CEINA) y el Círculo de Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

En el inicio de actividades este lunes 22 de agosto, la C. P. Imelda Sustaita de Mendoza, miembro honorario del programa UAT U-NIDO, acudió a las instalaciones de ambas dependencias para presidir los eventos de bienvenida y el saludo a padres y madres de familia.

El Círculo de Desarrollo Infantil del Centro Universitario Victoria abrió sus puertas para recibir a los pequeños hijos de estudiantes que cursan en la UAT algún programa de licenciatura o posgrado.

La C. P. Imelda Sustaita de Mendoza hizo un recorrido de bienvenida por la estancia infantil, que en este ciclo escolar atenderá a 78 pequeñines en edades desde seis meses hasta tres años con once meses, en las áreas de lactantes, maternal y preescolar 1, 2 y 3.

Posteriormente, en las instalaciones del CEINA, la C. P. Imelda Sustaita presidió la recepción de niños, niñas y adolescentes que inician sus cursos de idiomas en esta dependencia universitaria ubicada en la zona Centro de la capital del estado, que en este ciclo atenderá a poco más de 1 250 estudiantes en niveles de Kinder, Kids y Juniors en diversos horarios, entre semana y sabatinos.

En sus respectivos eventos de bienvenida estuvieron presentes la Mtra. Claudia Verónica Cedillo de los Santos, Directora del Círculo Infantil; y la Mtra. María Dolores Martinez Hernández, Directora del CEINA. Ambas titulares coincidieron en expresar su agradecimiento al Rector Guillermo Mendoza Cavazos y a su esposa Imelda Sustaita de Mendoza por el apoyo que han dado a través de UAT U-NIDO para el cuidado, atención y servicios educativos que se brindan a la niñez en general y a hijos de la comunidad universitaria.

