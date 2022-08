Por Agencias

Ciudad de México.- En redes sociales nació Lady Parque, una mujer que prohibió a unos jóvenes que se sentaran en un parque público porque ella pagaba el mantenimiento.

En una serie de videos difundidos en la plataforma china TikTok, un joven exhibió a la mujer que intentó negarle el acceso al parque ubicado en Reynosa, Tamaulipas, porque según ella, el municipio no aportaba nada para su mantenimiento y ella era quien lo pagaba.

“Solo queríamos hacer un picnic para pintar, convivir, pasar una linda tarde, pero, al parecer, hay personas que les incomoda ver felices a otros”, escribió el usuario en el video compartido.

“La señora llegó groseramente a quitarnos del parque público”, dijo una voz en off, mientras dejaba correr el video donde la señora insistía en que no estuvieran en el parque y que el municipio no aporta nada y que la plaza la hicieron los vecinos y no el gobierno.

“Los vecinos defendiéndonos”, dijo la voz, mientras una señora decía que llevaba 18 años viviendo ahí y no le importaba si los muchachos estaban en el parque, pero la quejosa la desacreditó porque no le daba para el mantenimiento.

La señora, vestida de playera verde y jeans azules, quería que los muchachos hicieran sus actividades en el concreto porque, insistió, el parque es de los vecinos, ya que el municipio no le da mantenimiento.

“Esto no lo mantiene el municipio, yo le doy el mantenimiento, a mí no me pagan, a mí me sale de mi bolsa. Cuando el municipio le dé mantenimiento a esto, entonces el municipio puede y las áreas verdes no se pisan”, dijo la mujer.

Los jóvenes se defendieron diciendo que querían hacer actividades recreativas para mantenerse alejados de los vicios, pero la señora insistió en que cada familia mantenía un área verde del lugar. (Apro).