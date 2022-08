Por Agencias

Ciudad de México.- Maribel Domínguez, quien fue cesada el pasado 25 de julio como directora técnica de la Selección Mexicana femenil de futbol Sub-20, habló sobre la investigación que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) realizó al cuerpo técnico, luego de que una de las seleccionadas envió una carta a dicho organismo en la que denunció acoso sexual.

Ana Galindo tomó el lugar de Maribel Domínguez como timonel de la Selección Mexicana femenil de futbol Sub-20 para enfrentar la Copa del Mundo de la categoría que se realizó en Costa Rica, certamen en el que cayeron 1-0 en cuartos de final ante España. Y a unos días de este hecho, Maribel se pronunció sobre el proceso de su cese del cargo.

En entrevista para La Afición, la ex directora técnica del seleccionado de la categoría negó que haya tenido algún otro tipo de acercamiento hacia sus jugadoras que no fuera en el plano deportivo. “¡Jamás! Jamás en la vida, por el simple hecho de que también fui jugadora. De verdad, lo digo de frente. Sobre todo lo que se dice que yo podría tener relaciones sexuales con mis jugadoras. O sea, a parte del acoso laboral, me están tratando ya de… ¡no se vale! Jamás he pasado esa línea que está trazada. Yo estoy tranquila y estoy clara con eso, porque jamás pasaron ese tipo de cosas”, comentó Domínguez.

La timonel lamentó que esta situación haya colapsado con el proceso que habían llevado a cabo con miras al Mundial de Costa Rica. Y recordó que tanto ella como su generación fueron las puntas de lanza en el futbol femenil nacional, por lo tanto también sabe la manera en que se manejan las cosas en el balompié mexicano.

Durante la entrevista, se le cuestionó a Maribel sobre si tuvo o no preferencia por alguna jugadora o incluso algún acercamiento que fuera mayor con una que con otras, a lo que respondió:

“Yo veo a una de las jugadoras, una de las que bajaron para el Premundial. Y veo que está jugando de titular en su equipo y me tomo la confianza de mandarle un mensaje. Comentarle que si me regalaba cinco minutos y me dijo que sí. Yo le marco y le digo ‘¿Cómo estás? Oye, me da muchísimo gusto ver que estás dentro del equipo, que estás de titular, eso habla muy bien de tu esfuerzo, que le estás echando ganas. Como lo estás haciendo seguramente vas a tener una oportunidad para que regreses a hacer la lista y quiero que te motives, que le eches muchas ganas’. Sencillamente para desearle suerte, de su rendimiento, de su equipo, de motivación y punto. Aquí la cuestión fue que al otro día recibo una llamada de Javier (Mier) que me pregunta si le había mandado un mensaje a una jugadora. Y le dije: ‘claro que sí’. Lo que me dijo es que no se podía, que nosotros no podíamos tener comunicación con las jugadoras. Lo acato porque si esos son los reglamentos que se tienen, pues hay que respetarlos”, aseguró.

En cuanto a las “conductas inapropiadas” a las que la Federación hizo referencia en la investigación que realizó, explicó que éstas nunca tuvieron que ver con ella.

“De mi parte jamás hubo una conducta de esa manera. Cuando yo veo algo diferente, y fue del profesor, del preparador físico (Roberto Melville), porque a lo mejor hay algún acercamiento con alguna jugadora, que se lleva mejor con una que con otra. Pero eso no quiere decir que solo estuviera pegada con esa persona, siempre hablaba con las demás. Entonces, como yo no veía nada raro… En Francia ya vi un tipo de acercamiento, igual, pero a lo mejor fue más… no sé, lo vi más…”, dijo.

Maribel también comentó que durante el proceso de investigación y después de éste se sintió “sola, sin el apoyo, apertura ni ayuda o respaldo”, pero mantiene la convicción de que algún día podría volver a la Selección Mexicana femenil y seguir trabajando con “honradez, gana y pasión”.

Tras los resultados de la investigación, la Federación informó que “no se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico hacia las jugadoras”.

Sin embargo, la Federación explicó que en la investigación que incluyó entrevistas a más de 20 personas, entre ellas, las partes involucradas y aquellas que pudieran tener conocimiento o información sobre las quejas presentadas, encontró “suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo por parte de integrantes del Cuerpo Técnico, compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando a un grupo de jugadoras”, lo que desencadenó la separación de estos integrantes del cuerpo técnico del combinado nacional.