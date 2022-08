Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Ya lo tumbamos una vez”, afirman que dijo Max Cortázar, poblano que cobra en el gobierno de Tamaulipas, en referencia a Santiago Nieto y su constante golpeteo contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, si todo es como se cuenta, agregaba que su equipo, junto con Roberto Gil Zuarth, filtraron los videos de la boda del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera lo que valió para obligarlo a renunciar a su cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Les regresó la soberbia, en su infinita ignorancia ayer, todavía hoy por la mañana, afirmaban que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sentenciar que conservaban el fuero y eliminar la orden de aprensión es como si fuera inocente su jefe y estuviera listo para encabezar todas las propuestas de la oposición para ser candidato a presidente de la República, vaya, como si los delitos de los que se acusa al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que entre otros son delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, evasión de impuestos más los que se irán acumulando, ya no existieran cuando la realidad es que el 1 de octubre su situación será completamente diferente y podrá ser apresado.

Lo extraño sigue siendo la forma como se relaciona a todo ese grupo de calderonistas capitaneados por Gil Zuarth, Cortázar y Cabeza de Vaca, con el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y parte de una productora (cuyo dueño cobra en Tamaulipas) que fue la encargada de grabar los videos de otros personajes de la política como el hermano del presidente, recibiendo dinero en efectivo, no está claro si hubo una ruptura con el chiapaneco, una traición a cambio de mucho dinero o simple y sencillamente forman parte, todos, de un gran complot intentando ganar la presidencia de la República en base a escándalos cuyo principal mensajero a sido Carlos Loret de Mola.

Lo que sí es real, es que al gobernador de Tamaulipas no le irá bien al terminar su periodo, aunque diga que no huirá, lo tendrá que hacer a menos que esté dispuesto a pasar unos meses, o años, en la cárcel o consiga amparos antes de que termine su fuero lo que resulta casi imposible ya que al anular la orden de aprensión también se anuló el proceso y, por tanto, no tiene de que ampararse ni como buscar hacerlo legalmente.

También es muy real que en el escritorio del Presidente Andrés Manuel está lo que identifican como una anécdota sobre una presunta reunión que sostuvieron, entre el 2006 y 2007, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, la reynosense Amira Gómez, Ricardo Gamundi y Antonio Martínez Torres que era el Secretario General de Gobierno, los tres personajes le llevaron un expediente de Cabeza de Vaca con presuntas anomalías en la administración del municipio de Reynosa que tenía a su cargo, también se le vinculaba a otros delitos que tenían que ver con la gasolina y, en una carpeta más pequeña, la solicitud de desafuero para Cabeza de Vaca con una orden de aprehensión ya girada para que no se escapara, según lo que se dice, es que de esa reunión todos salieron decepcionados, Eugenio Hernández les prohibió actuar, argumentó que habían sido compañeros de legislatura y que tenía amigos que lo harían entender, que se esperaran, al tiempo Eugenio Hernández pagó su buena voluntad siendo víctima de una traición, todos saben que fue Cabeza de Vaca quien le fabricó delitos para detenerlo y quien movió influencias en Estados Unidos para que permanezca en la cárcel hasta hoy.

A que viene todo eso, pues a que los dichos de que no habrá impunidad por parte del Presidente no son de dientes hacía afuera, es decir, no tienen la mínima intención de cometer el mismo error que Geño y por ello está más que visto que la persecución judicial comenzará en los primeros minutos que deje de ser gobernador Cabeza de Vaca, el objetivo, que pague por los delitos que haya cometido, que al parecer están más que documentados, ya de paso, evitar que participe en cualquier otra elección por mucho tiempo.

Y si, también es un hecho que Santiago Nieto tampoco les perdonará las afrentas ni al gobernador ni a sus cercanos, que tendrá suficiente poder para buscar hasta por debajo de las piedras y encontrar delitos, por lo pronto, ya buscan unas empresas que cobraron jugosos contratos por publicidad, asesorías y otros servicios que se presume nunca se llevaron a cabo, peor aún, de las cuales han acudido a sus supuestos domicilios y no se encuentran, no existen.

Quiere comprobar que no se frenaran hasta meter a la cárcel o hacer huir a Cabeza de Vaca, es sencillo, el Presidente en La Mañanera de este jueves dijo que respeta la decisión de la Corte, aunque no la comparte, luego advirtió “no habrá impunidad para el Gobernador saliente de Tamaulipas, la resolución solo es sobre una controversia entre poderes, no significa que habrá impunidad. Dejará su cargo el próximo 30 de septiembre y con ello la protección del fuero”.

Y también Santiago Nieto lo está cazando, tan es así que llamó a un noticiero en el que dio entrevista el gobernador de Tamaulipas, ahí haciendo uso del derecho de réplica recalcó que el 1 de octubre Francisco García Cabeza de Vaca ya no tendrá fuero y deberá responder ante la ley por todas las imputaciones que tiene a nivel local y federal y sobre acusaciones personales que le hizo el gobernador en el sentido de que había actuado cobardemente y por encargo, respondió.

“Él es un cobarde por no confrontar al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que fue quien obtuvo la orden de aprehensión en su contra y no yo, pero bueno, que quede claro que nunca se le exoneró y que el equipo de transición del gobernador electo estará atento y presentará nuevas denuncias para que responda ante los tribunales por todos los actos ilícitos que generó durante su mandato”.

Y a ello nomás hace falta regresarse a la declaración de Américo Villareal, gobernador electo de Tamaulipas, “A partir del uno de octubre el actual Gobernador deberá defenderse y enfrentar la ley como cualquier otro ciudadano, sin fueros, ni privilegios y por ello haremos informes puntuales sobre los hallazgos e irregularidades que se pudieran encontrar, con transparencia y rendición de cuentas, vamos a responder a lo que desea el pueblo de Tamaulipas, a la confianza de los tamaulipecos y hacer que la Cuarta Transformación comience a palpitar el Estado con justicia y acciones en su beneficio”.

En síntesis, de acuerdo con la versión de los tres hombres con mayor capacidad de decisión y para obtener información a partir del primer día de octubre, como son el presidente Andrés Manuel, el Gobernador electo Américo Villarreal, y el encargado de la Entrega-recepción de la administración estatal, Santiago Nieto, el que haya librado la justicia el gobernador Cabeza de Vaca es solo por un mes y días, ya que luego de octubre quedará claro que no habrá impunidad…

