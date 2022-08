Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En la antesala de la renovación del comité ejecutivo seccional de la Sección 30 del SNTE, los docentes que pertenecen al Programa Nacional de Inglés (PRONI) están demandando que se actualice el padrón de maestros.

El aspecto del padrón de maestros corresponde a la actual administración de Rigoberto Guevara Vázquez, él tiene que estar en eso; para votar van a pedir credencial de elector y el último talón de cheque, aunque puede que haya cambios”.

La vocera de dicho programa, Rigel Guzmán, informó que en torno a este proceso de elección sindical existe mucha desinformación y una campaña que trata de dividir al magisterio para debilitarlo.

“Lo que estamos haciendo es organizándonos y no vamos a permitir imposiciones. Están manejando que hay una línea y no es así. En eso estamos todos, dando a conocer que habrá un ejercicio democrático porque la mayoría de los maestros no lo sabe”.

Rechazó que haya línea y que al menos los maestros que pertenecen al PRONI se están organizando para informar a la base porque, puntualizó, no van a permitir que haya imposiciones ni injerencia de gobiernos ni partidos políticos.

La única línea que se va a seguir es la que dicte el magisterio a través de su voto el día de las elecciones, precisó la representante de los asesores del idioma inglés en educación básica, quienes por cierto continúan en su lucha por mejorar sus condiciones laborales.

Rigel Guzmán aseguró que hay muchos maestros que desconocen que en estas próximas elecciones en las que se renovará la Sección 30 serán históricas porque cada uno de los trabajadores de la educación depositará su voto en una urna, para elegir a alguna de las planillas que se registren.