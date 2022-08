Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El aspirante a la secretaría general de la Sección 30 del SNTE, Abelardo Ibarra Villanueva dijo que aunque está preparado para confrontar ideas y proyectos, no es el momento de debatir entre quienes aspiran a este cargo.

“Es histórico lo que estamos viviendo porque es un proceso nuevo, pero los debates los hemos visto en lo político-social, yo no digo que no estemos preparados, yo digo que sí pero considero que no es el momento, es mi humilde punto de vista pero si las circunstancias nos indicaran que tendríamos que hacerlo, no tendríamos ningún problema”.

No lo veo necesario, pero si hay que entrarle no tengo ningún problema, resumió.

Pero dejó en claro que, “a diferencia de la política social, pero la regla de oro de los trabajadores de la educación y del SNTE es el respeto, y en ese sentido no habría ningún inconveniente”.

En el contexto de la efervescencia por las elecciones que se avecinan en la Sección 30, el encargado de la cartera de finanzas en el actual comité seccional, comentó que uno de los grandes retos que deben enfrentar es el de difundir y promover la votación universal “porque en Tamaulipas siempre hemos sido punta de lanza en muchas cosas y hoy queremos tener un porcentaje muy elevado de participación”.

“Considero que los maestros estamos en condiciones de enfrentar un reto de este tamaño”.

El aspirante a la Sección 30 dijo que se está trabajando en torno a la unidad del magisterio y citó que en el marco de las reuniones que ha sostenido con diferentes grupos de maestros “a donde quiera que nos paramos la demanda es la unidad y es en lo que estamos trabajando, en torno a la unidad de la Sección 30 y de LOS trabajadores de la educación; esa es la primera demanda”.