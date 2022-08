Por David Zárate Cruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El nanco HSBC deberá pagar el seguro de vida a la concubina de un fallecido el 2015 en Victoria, ya que mediante la ejecutoria 203/2021 magistrados federales le negaron el amparo al órgano crediticio, en contra de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Tamaulipas, por ser ineficaces sus argumentos jurídicos para no pagar.

Gerónimo Luis Ramos García, secretario en funciones de magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Victoria, determinó que el banco no argumenta con eficacia, pues en sus conceptos de violación insiste en que no se realizó un estudio suficiente de las excepciones opuestas, no obstante que tales excepciones y argumentos sí fueron analizados y la sala determinó que era legal la forma de resolver del Juez de origen dado que las mismas quedaron desvirtuados por las pruebas ofrecidas por la parte actora.

El 12 de marzo del 2021, le mencionada sala del STJE emitió ejecutoria de apelación, mediante la cual confirmó la sentencia del 29 de octubre de 2020, dictada por el Juez Primero de Civil de Victoria, que condena a HSBC Seguros, al pago de la póliza a la mujer y también al pago de los gastos y costas en ambas instancias, ante lo cual la institución bancaria recurrió al juicio de amparo.

Gerónimo Luis Ramos García determinó que, lo determinado por el juez de primera instancia consistió en precisar que no es un requisito de la acción que la parte asegurada haya realizado el reclamo correspondiente ni la falta de entrega de documentos, además que de no cumplirse con tales obligaciones no existe una preclusión de derechos ni se puede liberar a la aseguradora de las obligaciones contraídas en el contrato en caso de no proporcionar la documentación.

De ahí que los conceptos de violación en análisis además de infundados también deben ser calificados como inoperantes porque no combaten la totalidad de los argumentos que expuso la Sala responsable en su resolución, pues nada dice en relación a que la sala colegiada otorgó valor probatorio pleno y suficiente a la prueba confesional para llegar a tal determinación, así como al resto de las pruebas, ante lo cual el pleno judicial negó el amparo al banco HSBC.