Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es cuestión de tiempo, porque a veces la justicia tarda, pero siempre llega, al margen de la ley: nada. Por encima de la ley; nadie, aseguró el delegado general de Morena en Tamaulipas, Ernesto Palacios y respaldado por el grupo Parlamentario de este partido en el Congreso del Estado.

Los morenistas reprobaron la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó sin efectos las órdenes de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca.

“Lo que hoy se decidió es que el gobernador Cabeza de Vaca rinda cuentas ante la justicia el 1 de octubre, a primera hora, en el mismo instante en que deje de tener el fuero y la inmunidad procesal que ahora ostenta, y que le ha permitido actuar con impunidad para mentir, perseguir, cooptar y violentar la justicia”, expusieron.

“Desde Morena Tamaulipas, reprobamos este tipo de decisiones, que no solo son contrarias a la lógica jurídica, sino que ponen fin a un proceso que estuvo plagado de irregularidades, con una resolución inédita y contraria a todo precedente”.

“El proceso de desafuero compete únicamente al Congreso Local de Tamaulipas”, afirmó Palacios.

Los legisladores de Morena, reconocieron que acatarán la Ley y las decisiones del Poder Judicial, y pusieron como ejemplo el respeto al estado de derecho que guarda el primer mandatario federal, un hombre de estado que cree en las leyes y que respeta a las instituciones.

“Aquí no sucede lo mismo en este estado, con un gobernador autoritario y violador de la ley, como Cabeza de Vaca”.

Para los diputados de Morena, la Fiscalía General de la República ha hallado elementos suficientes que vinculan al gobernador Cabeza de Vaca con la comisión de delitos muy graves, por lo que confiaron en que una vez terminada su gestión será hallado culpable, condenado y recibirá su castigo por enriquecimiento ilícito continuado, mediante triangulaciones financieras.

Agregaron que Cabeza de Vaca debe ser condenado y sentenciado por cohecho; por uso de recursos de procedencia ilícita, por malversación de fondos públicos y debe ser condenado y recibir sanción por defraudación fiscal.

“Y cuando ocurra el juicio, será hallado culpable. Es cuestión de tiempo. Porque a veces la justicia tarda, pero siempre llega”.

Los diputados morenistas refrendaron su compromiso para permanecer vigilantes del proceso de entrega-recepción que está por iniciar en los próximos días, y ante cualquier señalamiento de irregularidades, confiaron en que respaldarán todas las acciones legales para que se castigue a los responsables.

“Seguiremos firmes y en pie, para lograr que la Cuarta Transformación y sus ideales de No mentir, No robar y No traicionar al pueblo, se hagan presentes desde el primer momento del 1 de octubre”.