Por Agencias

Después del roce que tuvo Kylan Mbappé con Lionel Messi en el último partido del PSG en la temporada 2022-23 de la Ligue 1, Wayne Rooney tundió al francés y consideró que nunca había visto un ego más grande.

“¿Un jugador de casi 24 años chocando con Messi? Nunca he visto un ego más grande en mi vida. Alguien debería recordarle a Mbappé que, con 24 años, Messi se encaminaba hacia su Cuarto Balón de Oro”, señaló el técnico del DC United en entrevista para Depar Sports de Turquía.

En el duelo entre el PSG y el Montpellier, se le vio a Mbappé en varios hechos, uno de ellos ante el argentino y el otro cuando Neymar estaba a punto de cobrar un penal.

“Mbappé y Neymar no se hablan y no se superan, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Mbappé es el jefe del club, le dijeron eso, le dijeron a su madre y a su padre. Le vendieron (la contratación) de un entrenador de renombre internacional y que Neymar ya no estaría. Al llegar, no fue exactamente eso. Así que está de mal humor por lo que se prometió», agregó.