Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De histórica “la verdad” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa resultó sospechosa, tanto que su creador está en manos de la justicia y muy probablemente permanezca en prisión por varios años, si es que no se impone la generosidad del poder judicial aplicable a lo más distinguido de los políticos neoliberales muchos de los cuales, como sabéis, disfrutan de incomprensible impunidad.

El asunto es que Jesús Murillo Karam, ex procurador, ex gobernador, ex diputado federal, ex senador y quién sabe cuántos más ex, fue detenido como principal operador del crimen de estado denunciado la semana anterior como tal, por Alejandro Encinas. Está acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. No alcanza libertad provisional, aunque por su edad (74 años), podría lograr reclusión domiciliaria. Dícese que esto último fue la esencia del acuerdo para que se entregara voluntaria y dócilmente en el exterior de su domicilio.

Hubieron de transcurrir casi ocho años para determinar la participación de diversos niveles de gobierno en los hechos que avergüenzan a una nación que durante 36 años fue víctima de corrupción, traición y saqueo neo porfirista. Desde luego los adversarios de la 4T están “indignados” y prestos a seguir utilizando los medios de comunicación para atacar a AMLO. Inconcebible para ellos que el personaje en cuestión deba responder por la investigación que en su tiempo fue calificada “perfecta” por el régimen frívolo e inmoral de Enrique Peña Nieto.

De manera que la muerte de los jóvenes fue un acto del gobierno. Además de EPN, ¿quiénes seguían en la cadena de mando? Por supuesto el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, los titulares de Sedena, Marina, PGR (ahora Fiscalía), hasta llegar a los autores materiales que no titubearon para ejecutar las diabólicas órdenes superiores. Ahora sabemos que para borrar rastros se inventaron escenarios, declaraciones, testigos, pero sobre todo hicieron uso de la perversidad propia de asesinos en serie.

Nada regresará la vida a los estudiantes, sin embargo, queda evidencia de que en este caso el gobierno de la Transformación está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Es pública la existencia de varias órdenes de aprehensión, aunque lo que no sabemos es si entre las mismas están considerados otros ex funcionarios involucrados por simple lógica. En este sentido bueno fuera que, a pesar del escándalo, la ley atrapara a culpables de mayor importancia que Murillo Karam. Por lo pronto este miércoles el ex procurador debe quedar vinculado a proceso, es lo menos deseable para los padres que desde el 26 de septiembre de 2014 sufren la angustia por saber que realmente sucedió y dónde quedaron sus hijos. Familiares burlados, ignorados y despreciados por el neoliberalismo. Y ni modo que sea invento.

NO HAY, NO HAY…

El próximo régimen estatal enfrentará tal crisis que, según trascendidos Américo Villarreal Anaya dispondrá que sus principales colaboradores (y a los que gusten agregarse por propia voluntad), no cobren sueldos y compensaciones los primeros cuatro meses. Es decir, que empiecen a saborear las mieles del poder hasta febrero. La austeridad que viene incluye prohibir el uso de vehículos oficiales, salvo en casos obligados, así como la adquisición de los equipos de telefonía especial acostumbrada. De viáticos, “guaruras”, asesores y todo lo que llega por la importancia del cargo, ni hablar. ¡Se acabó!

Se trata de sobrevivir sin endeudar al estado y de iniciar obras, así sean menores, mientras las finanzas públicas “se emparejan”. Tampoco se pagarán rentas ni habrá contratación de personal extra. Y en cuanto a la casa de gobierno existe la idea de cerrarla en tanto se concreta el proyecto de convertirla en hogar de huérfanos que ahí mismo aprenderían un oficio, además de educarse con sentido humano y democrático. Y para el DIF al parecer también hay planes…”pos” qué bueno, ojalá resulte cierto.

SUCEDE QUE

Por lo pronto Rosario Robles se lleva los secretos a su casa.

Y hasta la próxima.