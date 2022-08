Por Agencias

Ciudad de México.- La solicitud de 24 mil millones de presupuesto para 2023 que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) “es un exceso y una burla”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador; planteó que sería más benéfico para la ciudadanía dirigir esos recursos para tapar baches y para resolver otras necesidades del día a día de las personas.

En la mañanera de este jueves, el mandatario fue interrogado sobre los recursos que el INE ha pedido para el ejercicio presupuestal del próximo año, de los cuales destinará una parte al presupuesto de los partidos políticos, y si estaría dispuesto a emitir un decreto para limitar los recursos a esa instancia.

“Yo no voy a limitar el presupuesto. Lo que voy a seguir haciendo, y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos, es cuestionar, criticar, los excesos. Es una burla que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones y para los partidos políticos”, respondió el Presidente.

Dijo que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos de cada año, por lo que será ese órgano legislativo el que pudiera hacer o no ajustes en lo requerido por le INE y otras instancias.

Destacó así la importancia de la iniciativa de reforma electoral que planteó al Congreso de la Unión, en la que varias de las propuestas van en el sentido de ahorros para el funcionamiento del sistema político-electoral, como la eliminación de los legisladores plurinominales, limitar el presupuesto a los partidos políticos o que sólo haya un órgano electoral nacional que organice todos los procesos de elección en el país.

“No sólo es el INE o el Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación), en cada estado es lo mismo, se reproduce. ¿Y cada cuánto tiempo hay una elección? Cada tres años, cada seis años. ¿Y qué hacen esos aparatos? Entonces si hay un Instituto Nacional, pues organiza todas las elecciones y ya no se necesitarían esos organismos estatales. Y ese dinero, aunque no les guste a mis adversarios, pero además por eso lo digo, porque no les gusta, que lo destinen los estados a tapar baches, tantas necesidades que hay”.

López Obrador recordó una anécdota que vivió en alguna de sus giras por el país, cuando un promotor artístico se le acercó para decirle: “¡Qué bueno que se vino por esa calle, para que vea cómo está!” (llena de baches).

“E imagínense si el presidente del consejo del INE (Lorenzo Córdova) va a estar pensando en eso. Esos andan en las alturas, en los buenos restaurantes, vinos importados, hablando con expertos sobre la democracia. Por eso el planteamiento (que sea) un instituto y ahorramos, y quitar el presupuesto a los partidos o limitarlo, para no ser tan drástico, sólo al tiempo de elecciones, y ahorrar, porque el INE es el Instituto más costoso del mundo, eso no puede ser. Pero eso lo tenemos que lograr con la denuncia pública, no con medidas coercitivas”, apuntó. (Emir Olivares y Alonso Urruria/La Jornada).