Por Agencias

Ciudad de México.- “Los mexicanos no somos huevones! La huevona eres tú!”, lanzó la conductora Yolanda Andrade a Laura Zapata, quien desató críticas y polémica por decir que México es un país “de huevones, de estira la mano”.

Declaración que, incluso, provocó la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, que recomendó a la hermana de Thalía leer a Guillermo Bonfil Batalla y a Fernando Benítez.

“Les recomendaría yo a esta señora que lea a Bonfil Batalla, que lea El México profundo; que lea a Fernando Benítez, para tener más sustento y apreciar lo que somos, la grandeza de México, y no actuar así”, dijo el mandatario.

En esta ola de reacciones, Andrade fustigó a la también actriz a través de Twitter: “Ya se te acabo tu maíz que te daba ThalÍa, Ponte a Trabajar!!!”.

En una entrevista con Carlos Alazraki en Atypical TeVe, en Youtube, la hermana de la actriz y cantante Thalía arremetió contra el presidente López Obrador y sus seguidores, generando reacciones de toda índole por asegurar que México es un país “de huevones, de estira la mano”, en referencia a los programas sociales.

“Voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones, de estira la mano y ‘¿no me da? ¡Deme, deme! Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con mil 500 al mes, ellos se conforman con eso y dicen: ‘maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera’, entonces sumando les ha de dar 8 mil y con eso se conforman, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo ¿qué nos pasó a los mexicanos?”, cuestionó la actriz. (Apro).