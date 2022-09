Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La mayoría votante aplaude la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF “por sus siglas en español”), respecto de rechazar las impugnaciones panistas derivadas de la elección estatal. No es una sorpresa, pero significa un gran paso para que finalmente Américo Villarreal Anaya sea declarado “totalmente palacio”. Sin embargo, no debemos olvidar que está pendiente la parte última de este largo, complicado y terco juicio.

De manera que los tamaulipecos tendremos claridad legal sobre el futuro, hasta dentro de unas dos semanas que será cuando se analice el capítulo de “violencia generalizada” que según se sabe, es el tema de mayor confianza para los adversarios de AVA que insisten y persisten en echar a perder la fiesta, a pesar de que las evidencias apuntan al triunfo definitivo de Morena.

En este sentido, hay razón para criticar a los que se aceleraron difundiendo falsa información enredando más el asunto. Y es que el miércoles anterior no faltaron quienes en afán de notoriedad dieron por hecho lo que todavía no está consumado, es decir, el reconocimiento total y absoluto de AVA como próximo gobernador, lo cual ya le digo, ha de suceder, pero en el momento oportuno, ni antes ni después.

El hecho dio material al panismo para precisar que “lo mero bueno” apenas viene en lo que llaman “juicio madre”. Lo dijo a los medios el asesor Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del INE y por supuesto Luis René Cantú Galván a quien apodan “el cachorro” (quien sabe de qué o de quién), mismo que hasta se permitió bromear sobre la ingenuidad de algunos americanistas que suponen la elección como historia escrita cuando falta la última y más importante sentencia.

La confusión persiste, pero no la duda de que Morena es ganador. Aquí es donde dicho partido debiera cuidar que la información por delicada debe ser precisa. Sea sin triunfalismo anticipado ni ocultamiento de temas que puedan desbordar la imaginación popular que no tiene límites cuando de amarillismo y morbo se trata.

Américo triunfó en junio, eso lo saben quiénes lo apoyaron. Para ellos, (sus partidarios), poco tienen que ver los laberintos burocráticos que pretenden echar abajo una decisión calificada como histórica por la forma en que se concretó. Pero como “la ley es la ley”, han de agotarse las instancias y descubrir todos los escondrijos para que la verdad salga a flote.

La elección del futuro gobernador está ubicada en circunstancias de absurda complejidad por las diversas variantes que influyen en el proceso que no todas se originan en Tamaulipas, sino en escenarios ligados a lo nacional, tanto hacia el interior del PAN como en la relación con el ejecutivo federal.

Total, falta poco tiempo para que Américo sea declarado “totalmente palacio”, si es que lo declaran si no, psss no. Bueno sería entonces, no echar las campanas a volar, no se vaya a confundir con un llamado a duelo. ¡Qué duro!

SNTE, FINALISTAS

Para la dirigencia de la Sección 30-SNTE solo quedan tres finalistas a saber: Abelardo Ibarra, Naif Hamscho y Arnulfo Rodríguez. Son los que muestran músculo de diferente manera, deduzcamos porqué: el primero es el encargado de las finanzas del actual comité, el segundo, panista él, es empujado por fuerzas exteriores y el tercero cuyo respaldo proviene de la auténtica base magisterial que no olvida su extraordinario liderazgo desempeñado entre el 2007-2012.

En este sentido y si la elección “es derecha”, Arnulfo será quien sin duda se convertirá en sucesor de Rigoberto Guevara Vázquez por la sencilla razón de que es el más auténtico representante de sus compañeros, y ni modo que sea invento si observamos la forma y manera en que lo reciben en los diferentes eventos donde participa como aspirante al cargo en cuestión y donde no hay ostentosos alimentos ni sofisticados regalos, solo cariño y agradecimiento.

De Abelardo y Naif habrá que hacer un llamado al Comité Ejecutivo Nacional para que dejen de realizar los lujosos banquetes cuyo pago se ignora, aunque se adivina, que además son humillantes para el maestro común que todavía sufre salario de hambre.

SUCEDE QUE

Ojo feministas, activistas y luchadores por los derechos humanos; en Héctor Joel Villegas González “el calabazo”, podrían encontrar al más rabioso de sus enemigos debido a su formación ultraderechista, homofóbica y discriminatoria. Será dicen, el próximo secretario general de gobierno.

