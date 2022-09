Por Agencias

Ciudad de México.- En la nueva encuesta mundial sobre la popularidad de los gobernantes en el mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en el segundo lugar solo detrás del primer ministro de la India, Narendra Modi. Al dar a conocer el último sondeo, el propio mandatario mexicano dijo que solamente seis dirigentes mundiales mantienen niveles de aceptación por arriba del 50 por ciento.

En esa condición se encuentran además los líderes de Suecia, Italia, Suiza y Australia. “No es fácil, una de las cosas que afecta mucho, sobre todo a los gobernantes europeos es la inflación y la falta de gas por el conflicto entre Rusia y Ucrania”.

Mostró que en el más bajo nivel de aceptación se encuentra el canciller de Alemania, Olaf Scholz es la más baja de todos los líderes incluidos en la encuesta, particularmente por la carencia de gas por el conflicto con Rusia. Comentó que cuando el presidente de ese país, Frank-Walter Steinmeier, visitó México, le ofreció la posibilidad de que México pueda en el futuro exportar gas congelado.

El país cuenta con excedentes de este combustible, por lo que una vez que se construyan dos plantas para su congelamiento a fin de estar en condiciones para su exportación.

“Dicen que ando pasando aceite, que uno está mal, que tiene una enfermedad delicada. En mi tierra, un amigo decía ‘este a apesta a veladora’. Hace poco decían que andaba yo pasando aceite, que en el grito me vieron muy desmejorado. Y que me preguntó Beatriz, te sientes, bien, sí estoy bien. No ando pasando aceite, ando tirando aceite. Les voy a mostrar la encuesta de hoy”, fue el preámbulo que motu propio hizo López Obrador para difundir el resultado del sondeo. (Alonso Urrutia y Arturo Sánchez/La Jornada).