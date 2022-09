Por Agencias

Santiago.- El «Rechazo» a la propuesta de nueva Constitución chilena, derrotó inapelable y categóricamente al «Apruebo», un desenlace que deja vigente el texto de 1980 impuesto por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y que siembra incertidumbres acerca de si continuará o no y cómo el proceso constitucional chileno, pese a las promesas de una gran mayoría de los sectores políticos, incluidos los de la derecha, que aseguran que así será.

Escrutado 95.87 por ciento de las mesas (casillas) receptoras de sufragios, el «Rechazo» obtenía 61.92 por ciento de las preferencias para sumar 7.5 millones de votos, mientras que el «Apruebo» se quedó en 38.08 por ciento, con 4.6 millones de preferencias.

Es una elección histórica en cuanto a la tasa de participación: votó 82 por ciento del padrón electoral, 12.4 millones de personas de un total de 15 millones habilitadas para sufragar, un porcentaje jamás inigualado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en su cuenta de Twitter “Revivió Pinochet” como reacción ante los resultados del plebiscito sobre la Nueva Constitución chilena, en el que ganó el “Rechazo”.

El mandatario colombiano aseguró en otra publicación que “Sólo si las fuerzas democráticas y sociales se unen” será posible dejar atrás un pasado “que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas”.

Por su parte, el ex presidente argentino, Mauricio Macri, aplaudió el resultado de la votación, asegurando que en Chile “prevaleció la sensatez” “Una Constitución es un acuerdo consensuado, no la imposición de unos sobre otros. En Chile prevaleció la sensatez. Queda abierta la oportunidad de dictar leyes inmediatas y pensar en una futura reforma constitucional para consolidar el progreso y la justicia en el país hermano” publicó el ex mandatario en su cuenta de Twitter. (Aldo Anfossi/La Jornada).