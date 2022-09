Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es posible que en la intención de arrebatar a la mala la gubernatura de Tamaulipas no solo están inmiscuidos intereses de carácter local y nacional sino que ello puede trascender hasta el vecino país del norte.

Y si bien podría no estar la mano del gobierno “americano”, si de algunas de sus agencias a las que luego les da por realizar operaciones “clandestinas”.

En tiempos idos era común hablar de la intromisión extranjera en asuntos que solo son incumbencia de los mexicanos pero esa postura fue satanizada ya que administraciones panistas y priistas lograron un mayor acercamiento con los vecinos, a través de tratados comerciales y de acuerdos de colaboración que no necesariamente fueron de beneficio común.

Ahí esta lo de operación “Rápido y Furioso” que se puso en marcha durante el sexenio del panista FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y que consistió en la introducción en México de al menos 2 mil 500 armas potentes supuestamente para conocer la ruta del trafico de éstas e identificar objetivos criminales.

La “estrategia” fue un rotundo fracaso y, fin de cuentas, los beneficiados fueron las empresas vendedoras de armas, grupos del crimen organizado y quizá “coyotes” de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Drogas, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos.

En ese paquete va la Administración para el Control de Drogas (DEA), una agencia del Departamento de Justicia del gobierno estadounidense que opera en nuestro país y a nivel mundial, mediante acciones abiertas y encubiertas.

Cabe señalar que en el presente sexenio federal, se acotó el accionar de los agentes de la DEA o mejor dicho, se tuvo que ajustar a las líneas marcadas por el gobierno mexicano.

Se habla de que los agentes de la DEA cuentan con una red de informantes y que algunos efectivos han infiltrado a los grupos del crimen organizado.

Es lógico que en su búsqueda de información los elementos de la DEA no duden en corresponder a los favores que les pudieran hacer políticos mexicanos.

Sobre esto se ha publicado que el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, habría tenido reuniones con sus “amigos de la DEA en Laredo, Texas y que en ese encuentro se ventiló el caso de los hermanos CARMONA y su presunta aportación a campañas de Morena, que es una de las banderas de ataque que todavía no bajan los panistas. Más en lo que se refiere a la elección por la gubernatura.

Otra vertiente que se ha manejado es que el todavía jefe del ejecutivo estatal contrató los servicios de ex agentes del Buró Federal de Investigación (FBI), cuyos miembros se distinguen por ser especialistas en investigación e inteligencia.

Lo que se comenta es que GARCÍA CABEZA DE VACA tenía como objetivo que se indagaran las actividades de familiares del Presidente, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y, a partir de ahí, lanzar una campaña de desprestigio en su contra, cosa que, en su momento, se hizo.

Por ello vale la pena preguntarse: ¿de qué tamaño es la embestida en contra del Gobernador Electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA? ¿Qué intereses están en juego? ¿Son únicamente calderonistas los involucrados en lo que evidentemente es un complot para evitar el relevo en la gubernatura?

Sin duda estamos ante una resistencia inusual que, a como de lugar, pretende trastocar el resultado de una competencia democrática.

Tan fuerte es “el tironeo” que 21 gobernadores afines a la Cuarta Transformación (4T) salieron a respaldar a VILLARREAL ANAYA mediante una publicación en la que expresan su confianza en que los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actúen sin presiones “por parte de la derecha corrupta y conservadora” y se respete el resultado de la elección.

Igual en su escrito piden al gobierno que concluye que cesen los actos que pretenden obstaculizar la toma de protesta de Gobernador Electo.

Pero también es muy significativo que el propio LÓPEZ OBRADOR haya reiterado el respaldo a VILLARREAL ANAYA, al que reconoce como una persona decente. “El pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso y malos gobiernos dijo basta”, subrayó LÓPEZ OBRADOR durante “La Mañanera” de éste martes.

Algo que llama la atención es que jefe del ejecutivo federal señale que hay muchos involucrados en la embestida que se da en contra del ganador de la contienda y se entiende que, como parte del complot, puedan estar inmiscuidas “agencias” extranjeras y, en lo específico, cito a la DEA.

Al tiempo se profundizará en el tema y seguramente por ahí aparecerán el hilo de un entramado de alcance internacional.

Y es que no es nuevo esto de que malos mexicanos se presten a ser parte de la intromisión extranjera. El añadido es que GARCÍA CABEZA DE VACA cuenta con doble nacionalidad.

Habrá que hurgar en los intereses que tiene la ultraderecha texana y de otras latitudes de la Unión Americana para tratar asegurar su influencia en el país.

Lo que no tiene vuelta de hoja es la existencia de agrupaciones disque no gubernamentales que no dudan en ponerse al servicio del extranjero, si se trata de tener poder y hacer negocios. Y es factible que por eso rumbo se mueva uno de los grupos que funciona desde Acción Nacional.

La derecha mexicana más extrema estaría dispuesta a cualquier cosa con tal de echar abajo el gobierno de LÓPEZ OBRADOR o descarrilar, a futuro, la continuidad de la 4T.

De modo que no les caería nada mal tratar de crear un héroe para su causa y éste podría ser, dado sus contactos y actitud pendenciera, el casi ex mandatario de Tamaulipas.

El asunto es que GARCÍA CABEZA DE VACA seguramente enfrentara problemas con la justicia en México y pese a que asegura que no se ira de Tamaulipas lo más probable es que ponga tierra de por medio, a partir de éste miércoles, cuando el Tribunal Electoral de validez a los comicios del pasado 5 de junio.

A los Magistrados no les queda de otra y al gobernador parece que tampoco.