Por Agencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo en favor de la propuesta de los diputados del PRI para ampliar la presencia de las fuerzas armadas para colaborar en las labores de seguridad pública en el país.

Criticó la “hipocresía” de algunos sectores de la oposición que en administraciones pasadas permitieron las violaciones a los derechos humanos, al igual que la “alcahuetería” de las agencias en la materia tanto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como de la Organización de Estados Americanos (OEA) “que en su momento guardaron silencio” e inclusive, por ejemplo, no han hecho nada en favor de la libertad de Julián Assange, fundador de WikiLeaks, reclamado por Estados Unidos para ser juzgado por delitos de espionaje.

Pidió a los gobernadores pronunciarse si la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina les ha ayudado o no para contrarrestar la inseguridad en sus estados.

Interrogado en la mañanera de este lunes sobre la propuesta de reforma constitucional presentada por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para ampliar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública –que cuyo plazo está previsto en la carta magna hasta 2024—, el mandatario federal se dijo en favor e inclusive dijo que en caso que esto se apruebe, un año antes, en 2027, se haga una consulta ciudadana para determinar si se da un nuevo plazo o no.

“Hacerlo (ampliar el plazo) como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución. Porque ahora a quienes que se rasgan las vestiduras se les olvida que se utilizaba al Ejército para tareas de seguridad pública, incluso se le usó para declarar la guerra sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución. Es que de veras, los conservadores y sus militantes son muy hipócritas, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, todo eso se les olvidó”.

El jefe del Ejecutivo apuntó que es pertinente establecer la legalidad para que las fuerzas armadas continúan apoyando las labores de seguridad pública. “A todos nos conviene, no puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal el presidente, que no lo vean con buenos ojos, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país o ellos mismos se están quitando las máscaras porque eran unos simuladores o peor, unos corruptos, que se dedicaban a saquear, a robar, racistas que actuaban de manera prepotente, se sentían sabihondos y algunos hasta pertenecían a la moronga azul”.

Conminó a entrar en razón pese a ese coraje, malestar y humor gruñón, y tomar en cuenta qué es lo importante para el país y la seguridad.

“Vamos a sacar esta agenda o este tema de nuestras diferencias políticas y no vamos a hacer politiquería con este tema, pero no, ahí andan y la verdad yo no debería darle consejos, pero la llevan de perder por dos razones: primero porque la gente quiere la seguridad, necesita la seguridad, es su derecho que se les proteja y no le importa que haya pleitos ni le importa quién es el responsable, si es el presidente municipal, los gobernadores, si es el presidente de la República, Poder Legislativo, el Judicial, si son los diputados, senadores, jueces, magistrados, ministros; lo que les interesa es que no los roben, que no los asalten, no los secuestren, no los asesinen, eso es lo que la gente quiere; y tenemos los mexicanos que buscar la forma para garantizar la seguridad de la gente, la paz, es lo que estamos haciendo. Y se ve en las encuestas, 80 por ciento quiere que nos apoye el ejército en las tareas de seguridad.

“¿Pero quiénes no están de acuerdo? Pues la élite y eso no todos los de la élite, pero Claudio X. González, además muy hipócritas porque antes o se callaban, cuando estaba utilizando al Ejército para reprimir al pueblo o estaban de acuerdo con la violación de los derechos humanos. Ahora se les olvida que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia, el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de (Felipe) Calderón, (Gerardo García Luna), está preso porque se le acusa de proteger a narcotraficantes, y ahí están rasgándose las vestiduras: ‘¡Qué barbaridad, se va a militarizar el país!’ (dicen). Cuando se torturaba, había masacres en los gobiernos neoliberales y eso nunca lo vieron, nunca lo cuestionaron, por eso hablo de hipocresía”.

Contrario a los dos sexenios anteriores, a los que comparó con la etapa de la guerra sucia, hoy la reflexión para la permanencia del Ejército y la Marina en los trabajos de seguridad pública se debaten y se reflexionan a fondo.

“Lo que pasó durante el tiempo de Calderón y en el sexenio pasado (de Enrique Peña Nieto) fue muy parecido a la guerra sucia de los años 60. Aquellos tiempos la Policía Federal de Seguridad (Dirección Federal de Seguridad) era el terror. ¿Qué, (Miguel) Nazar Haro y todos estos personajes, no tienen parecido a García Luna y a (Luis Cárdenas) Palomino y a (Tomás) Zerón? Fue muy lamentable lo que sucedió, lo que se permitió, además en el caso de García Luna coincidimos con el ex presidente de Francia (Nicolás Sarkozy), yo lo observaba y mi conclusión al final fue: éste era el brazo derecho, así como tenía mucha influencia (José) Córdoba Montoya con (Carlos) Salinas de Gortari, y puedo decir de otros, que tenían mucha influencia con los presidentes así, el hombre fuerte de Calderón era García Luna”.

López Obrador también criticó a las agencias de los organismos multilaterales. “Ahí andan los organismos alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos de la OEA o de la ONU preocupados, cuando en su momento guardaron silencio, no vieron nada, ¿pues cómo van a ver, si se les nubla la vista por su conservadurismo? Se quedan callados. Y además se la pasan muy bien, tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar, nos cuestan mucho y no dan resultados, actúan de manera tendenciosa. Cuando digo nos cuestan mucho, ganan en dólares y ni se despeinan, no trabajan y hay que estarles pagando y son así como intocables, se sienten como miembros del gobierno del mundo, entonces ya basta de eso”.

El mandatario mexicano interrogó qué han hecho estas agencias en favor de Assange: “¿No es un preso de conciencia? ¿Qué no está preso por ejercer la libertad de expresión? Es el preso de los derechos a la libertad de expresión en el mundo. ¿Dónde están las campañas de la ONU, de las organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿Dónde están los grandes periódicos nacionales, los grades medios internacionales?”

En cuanto a los gobernadores, refirió que les hizo un respetuoso exhorto a pronunciarse en el tema. “Que no se queden callados, porque nos piden que intervenga el Ejército, la Marina e incluso reconocen que ayudan, pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las fuerzas armadas ayudar en las tareas de seguridad, guardan) silencio. Ya algunos sí, se han estado manifestando, hubo un manifiesto de 22 gobernadores de Morena pero faltan diez”. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).