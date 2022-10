Por Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Sindicato Industrial de Trabajadores de Maquiladoras en Victoria interpuso una demanda laboral en contra de la maquiladora Kemet, debido a que la empresa ha incumplido con lo que establece el contrato colectivo de trabajo.

La representante sindical, Dolores Zúñiga Vázquez admitió que aunque se ha reportado una nueva liquidación de personal en Kemet, no está enterada de cuántos trabajadores serán despedidos.

Aclaró que esa desinformación es producto precisamente de la molestia que tiene el sindicato porque la maquiladora no está cumpliendo con algunos acuerdos pactados en el contrato colectivo de trabajo, de ahí que la comunicación y el diálogo que había entre ambas partes se ha roto.

“La verdad no sé cuántos despedidos sean, andamos un poco molestos y la empresa no me ha avisado nada, pero de hecho estamos demandando a la empresa por incumplimiento del contrato porque hay varias cosas que está violando y aparte no está cumpliendo”, acusó la dirigente del sindicato.

Cabe recordar que apenas el pasado mes de agosto, y después de varios meses de intensas negociaciones entre los representantes sindical y patronal, se firmó el contrato colectivo de trabajo 2022, en el que la empresa autorizó un incremento del 9 por ciento al salario y mejoras en el resto de las prestaciones, sin embargo y de acuerdo con Zúñiga Vázquez, no se está cumpliendo.