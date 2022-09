Por Agencias

Ciudad de México. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez desestimó la consulta planteada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador para que el pueblo decida la permanencia o no de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

De visita en el Senado, a donde asistió a la inauguración de una exposición, el mandatario estatal pidió no politizar el tema de seguridad y combate a la delincuencia y consideró urgente hacer una evaluación seria de los resultados a 3 años de la Guardia Nacional y del ejército en las calles.

Sostuvo, que será el Congreso de Unión el que determine si se amplía o no hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas y advirtió que fue un error dejar sin recursos a las policías municipales así como la desaparición de los fondos federales, como el (Fortaseg), para su fortalecimiento.

Sostuvo que, si no se fortalece a las corporaciones locales, sobre todo en el ámbito municipal, que son los primeros respondientes, será muy difícil atacar con eficiencia el crimen y la delincuencia.

Entrevistado al concluir la ceremonia de inauguración, el gobernador aseveró: “creo que es muy importante no partidizar, ni politizar estos temas. Hay que hacer un análisis frío, serio, ya se lleva a cabo unos años que la Guardia Nacional está adscrita al ejército, hay que hacer una evaluación de resultados, ver si están o no funcionando. Al final el legislativo va a decidir si se dejan más años o no la guardia adscrita al ejército, yo lo que sí creo es que tenemos que fortalecer a las policías municipales”.

Abundó Rodríguez, “la crítica que yo voy a hacer es a la desaparición de los fondos municipales, la seguridad se construye desde lo local, creo que es un error de estrategia desde lo nacional, no del ejército, no de la Guardia, es más, es un error que en Guanajuato la policía estatal supla a las policías municipales, tiene que ser a través de las policías municipales como se genere la seguridad. El problema es que son las más vulnerables a las presiones de los grupos delincuenciales, por eso requieren mayor protección, mejor salario y mejor capacitación y esquemas de protección ante tantos policías asesinados”.

Sobre las críticas y acusaciones que pesan sobre el fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, el gobernador insistió en que no toma en cuenta si es mocho, si va a misa o no, porque en todo caso lo importante son sus resultados y esos son positivos desde su punto de vista.