Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Por qué el gobierno dejó de pagar a los maestros una parte de sus salarios, retroactivo le llaman ellos, si todo esta presupuestado?, ¿por qué faltan más de 120 maestros frente a grupo en diferentes escuelas de Tamaulipas si desde hace tres semanas inicio el ciclo escolar?

Las respuestas a dichos cuestionamientos parecen muy obvias, alguien está jineteando la lana de los maestros, alguien se está guardando hasta el último centavo posible sin importarle la calidad educativa que reciban los niños tamaulipecos y por ello no alcanza para lo cubrir ni lo básico.

No es todo el problema que existe en el sector, según versiones de su propio titular en el Estado hay más de 150 escuelas sin agua y existen cientos más que la reciben de forma intermitente, concretando, no solo la calidad educativa está en juego, también lo está la salud, el bienestar de nuestros niños, la vida misma de los estudiantes si tomamos en cuenta que sigue circulando el covid y que con este calor infernal una diarrea o enfermedad gastrointestinal puede ser muy peligrosa.

Y eso es lo palpable, los salarios que se adeudan a los maestros y que ya los tienen en protesta en las calles, la falta de estos frente a grupo que dejan a más de 3 mil 600 niños sin recibir clases diariamente, o la ausencia de agua en los planteles, es lo que todos discutimos porque está a ojos vistos, pero hay cosas peores, como que los alumnos tienen muchas deficiencias en matemáticas y español, según la prueba de diagnóstico que se ha estado aplicando o como que se están excediendo en sus libertades.

Por supuesto, todo tiene un origen y es una mala administración, una mala autoridad educativa que a días de irse tiene el cinismo de declarar que se resolverán los problemas anteriores, que no existirá un solo grupo sin maestros en este ciclo escolar, como si todavía tuvieran tiempo para corregir el desgarriate que tienen en esa dependencia desde hace años.

Claro que les vale, porque no les afecta a ellos en lo mínimo, sus hijos o nietos van a colegios privados y de los más caros, sus amigos o amigas cobran muy bien, sin ningún problema, y a veces sin trabajar, porque saben que el pueblo y los maestros al final del día lo más que podrán hacer será protestar y eso al futuro gobierno, no a ellos que están con un pie afuera.

¿Corregir lo que no pudieron o no quisieron hacer en muchos años?, por favor, es seguro que nada de ello sucederá y por eso solo hay que hacer votos para que la próxima administración si se aplique, si resuelva y no solo eso, sino que hasta castigue todos esos excesos que nos pegan en lo único que nos puede llevar a la paz al combatir la violencia, la seguridad, la pobreza, me refiero a la educación nuestros niños y para que eso suceda el primer paso tendrá que ser corregir todo el desorden…

UAT LLAMA A LA SOCIEDAD A PARTICIPAR EN SUS PROYECTOS… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), concluyó en Nuevo Laredo la gira Conecta, que se ha realizado en las distintas sedes universitarias del estado para estrechar los vínculos y establecer con los sectores productivos y sociales, una agenda conjunta que permita contribuir al desarrollo regional de Tamaulipas.

En el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT en Nuevo Laredo, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos presidió la reunión con representantes de organismos empresariales de esta ciudad fronteriza, donde destacó la oportunidad de intercambiar ideas y estrechar los lazos de colaboración.

“Hoy cerramos esta gran gira Conecta 2022, y nos llena de satisfacción tener la oportunidad de intercambiar ideas con los diferentes empresarios y directivos del sector productivo de nuestro estado”, expresó el Rector en su mensaje ante más de cien participantes reunidos en el recinto universitario.

Hizo un recuento de los eventos que se han realizado en la gira Conecta en las distintas sedes de la UAT, y señaló que cada encuentro ha sido enriquecedor y ha permitido abrir un panorama completo para conocer lo que requieren los sectores a fin de incidir de manera positiva, desde la academia y la investigación, en el desarrollo de la entidad.

Agradeció a los representantes de los distintos organismos de Nuevo Laredo su participación en este encuentro de diálogo e interacción, y reiteró que la UAT seguirá trabajando fuerte en beneficio de la juventud estudiantil universitaria, de la comunidad y de la sociedad productiva.

Durante el evento se presentó a los asistentes una amplia exposición de temas en cuatro grandes rubros: definir una agenda de investigación para el desarrollo económico y social en Nuevo Laredo, el portafolio de la oferta educativa, fortalecer una alianza estratégica en la Red UAT, así como la presencia regional universitaria.

Como parte del encuentro se firmó con los participantes una carta de intención que formaliza el vínculo de trabajo con los sectores; además, se presentó el Plan de Desarrollo de la UAT, así como los programas educativos que se imparten en el estado.

El Rector Guillermo Mendoza Cavazos estuvo acompañado del Lic. René Adrián Salinas Salinas, Director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo; así como de la Dra. Nohemí Selene Alarcón Luna, Directora de la Facultad de Enfermería Nuevo Laredo. Además, asistieron los Secretarios de la Administración Central.

