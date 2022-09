Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- Una jueza de control concedió permiso al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, actualmente en arraigo domiciliario, para que pueda acudir a atender sus propiedades en el municipio de Galeana, informó su abogado Gabriel García Pérez.

La autorización le permite salir de su casa cualquier día, en horario de 7 de la mañana a 9 de la noche, con la condición de que, invariablemente, debe pernoctar en su domicilio, en el municipio de García, donde cumple con la medida cautelar que dictó un juez para que desde ahí enfrente el juicio que se le sigue por abuso de autoridad.

La solicitud de “El Bronco” se dio tras la muerte de su yerno, Hernán Rodríguez Escalera, quien se encargaba de esos trabajos. El hombre falleció ahogado la madrugada del 26 de agosto, cuando la camioneta con la que intentó vadear el río Pesquería fue arrastrada por la corriente, en el municipio de García.

El abogado explicó que, en audiencia celebrada el viernes, el equipo jurídico pidió a la juez que cambiara la medida cautelar para retirarle el arraigo domiciliario, petición que fue rechazada, por lo que solo se le concedió autorización para salir a trabajar a quien fuera gobernador sin partido en el sexenio 2015-2021.

Aunque este sábado ya tenía libertad para salir, Rodríguez Calderón permaneció en su casa debido a que aún convalece por la operación que recientemente le practicaron para reconectarle una parte del intestino, padecimiento que arrastra desde antes de que fuera detenido el pasado 15 de marzo, cuando fue enviado al Penal de Apodaca 2.

En esa ocasión, “El Bronco” fue encarcelado por los delitos del fuero local de abuso de autoridad, por el caso de la requisición del sistema de transporte denominado Ecovía, y otro, del fuero federal, por uso de recursos de procedencia ilícita, al fondear indebidamente su precampaña para la presidencia en el 2018.

El ex mandatario no permaneció mucho tiempo tras las rejas, pues el 1 de mayo fue enviado al Hospital Universitario para someterse a una intervención quirúrgica relacionada con un problema gastrointestinal y ya no volvió a prisión.

Mientras convalecía en el nosocomio, el 6 de junio un juez permitió cambiarle la medida de cautelar de arresto en el penal a arraigo domiciliario, por lo que el 16 de ese mes se fue a su casa, donde se determinó que permaneciera en el interior, sin poder abandonar el perímetro.

El 17 de agosto “El Bronco” regresó al quirófano para atenderse de secuelas de la operación previa.

Agentes de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, verifican permanentemente que Rodríguez cumpla las disposiciones cautelares que le han sido impuestas, dijo García Pérez.

Actualmente el ex mandatario de 64 años enfrenta el juicio por el caso del fuero común, pues en el federal espera que el juez lo reactive, ya que ese expediente se encuentra suspendido. (Luciano Campos Garza/Apro).