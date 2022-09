Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La alianza PRI, PAN, PRD está en un tris de convertirse en nada, nadita de nada, sea que como nació se irá, dejando fuerte olor a azufre. Imposible mantenerla y pretextos no faltan para acelerar su desaparición. Ahora es la iniciativa de la diputada tricolor Yolanda de la Torre en sentido de que el ejército siga realizando tareas de seguridad pública hasta el 2028, en tanto la Guardia Nacional alcance grado óptimo y funcione con la debida preparación ahora bajo el control de la Sedena.

El asunto escandalizó tanto a Marko Cortés, como a Jesús Zambrano, mismos que de inmediato amenazaron con dar por concluido el amasiato por conveniencia creado para combatir al gobierno de la 4T o, mejor dicho, a su líder Andrés Manuel López Obrador. Objetivo que ya sabemos, sirvió para mostrar que la dirigencia opositora es impulsada por la ambición personal y de grupo no se detiene ni siquiera para traicionar a la patria.

Las representaciones de dichos partidos en el Congreso de la Unión han votado, (hasta con singular alegría), contra todo lo que signifique bienestar y desarrollo para la mayoría mexica. Sin remordimiento, el PRI, por ejemplo, “olvidó” que dos distinguidos expresidentes surgidos de sus filas nacionalizaron la electricidad y el petróleo. De un plumazo borraron a Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, como si a Alejandro Moreno Cárdenas le pesara demasiado el patriotismo de quienes desafiaron al capital internacional al defender el patrimonio nacional.

¡Qué vergüenza el amasijo PRI, PAN, PRD!. Sin embargo, pareciera que la realidad finalmente colocará a tales partidos en el lugar que les corresponde, es decir, en el basurero de la historia. Se presiente entonces, que la susodicha alianza dejaría de existir no solo en el congreso federal sino en los estatales que, como en Tamaulipas, están convertidos en tianguis donde a plena luz del día se rematan conciencias al mejor postor. Y ni modo que sea invento.

Ojalá y los amasiatos de este tipo desaparezcan para salud de la república. Lo veremos el año próximo durante las elecciones en Coahuila y el estado de México, mientras tanto celebremos que empiezan a observarse señales a favor de la dignificación de la ciencia política, pero no gracias a “líderes” siempre dispuestos a navegar por las sucias aguas de las cañerías, sino de las respectivas militancias que resultan las más dañadas al ver limitados sus derechos de participación en cualquiera de sus manifestaciones. En este aspecto no hay nada más respetable que las convicciones como noble aportación al desarrollo ciudadano siempre tendiente al mejoramiento social.

Quedamos en que Marko Cortés y Jesús Zambrano andan super “enmuinados” con Alejandro Moreno Cárdenas de quien dicen, “ya se entendió con AMLO”. ¿Será?

CUANDO EL RÍO SUENA…

Son muchas las voces que coinciden al señalar que el próximo régimen estatal se inclinará hacia la derecha, por el contrario de otros gobiernos surgidos de Morena. Para empezar, es raro, rarísimo, se mencione a algún “morenista” químicamente puro entre los futuros funcionarios. Desde luego que tampoco existen en el equipo de transición por parte del gobernador electo. Se agregan, eso sí, personajes de la ultraderecha imposibles de negar, como el caso de Héctor Joel Villegas González, ex alcalde de Río Bravo, a quien llaman “el calabazo”, que fuera diputado federal por el desaparecido partido “Encuentro Social”, organismo caracterizado por su extremo conservadurismo, rabioso enemigo de los derechos femeninos, (entre ellos el aborto), homofóbico a más no poder, fascistoide y religiosidad que lo ubica en el fanatismo de la Edad Media. De ahí proviene Villegas González a quien suponen el próximo secretario general de gobierno, a pesar de su especialidad en materia económica-financiera.

En el grupo de transición de AVA no hay morenistas pero sí muchos, casi todos, que sin escrúpulos han servido al PRI y al PAN. En este sentido los tamaulipecos sabemos que en el nombre llevan la penitencia. Nomás pase lista, desde quien aparece como coordinador, también en educación, además de apellidos ilustres que no hace mucho presumían su influyentismo azul, etc, etc. ¡Qué mala suerte!.

SUCEDE QUE

Parece que la prisión preventiva sobrevivirá al manotazo de la SCJN…”Pos que bueno”.

Y hasta la próxima.