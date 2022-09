Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las cosas como son: el responsable del sospechoso retraso de la resolución de la elección de Tamaulipas, que le quiere escamotear el triunfo a Américo Villarreal Anaya es un abogado con un nombre poco común: Reyes Rodríguez Mondragón, quien trabaja como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF.

Reyes Mondragón tiene el nefasto antecedente de que en las elecciones del Estado de Hidalgo, en forma por demás sospechosa se reunió en agosto de este año con la ya ex candidata a gobernadora del PAN -PRI, Carolina Viggiano (esposa del ex Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira). En esa reunión, Reyes y Carolina tuvieron la mala suerte de ser descubiertos y fotografiados dentro del «Indian Paradaise», lujoso restaurante de Polanco en la Ciudad de México. En esos días, el TEPJF tenía la elección del Estado de Hidalgo en vilo. En candidato de Morena tenía una alta votación pero Carolina Viggiano se negaba a aceptar su derrota, a pesar de que no había siquiera ganado la elección ni en su casilla, la 0961, donde obtuvo 310 votos y su adversario obtuvo 404 votos.

Tan unida está la familia Moreira, que el también ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira el 24 de mayo de este año, consigna la prensa nacional que apareció en redes sociales para asegurar que tanto la candidata Carolina Viggiano como su esposo «son capaces de hacer cualquier cosa por robarse las elecciones. Y el ex Gobernador Humberto fue más allá: Dijo que Rubén y Carolina «son los reyes del fraude electoral en México».

Bien, por sospechosismo, pero sobre todo por la cita en el restaurante «Indian Paradise», el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, pidió que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fuera no participara en la calificación de las elecciones en el Estado de Hidalgo.

Pues bien, hoy la elección de Tamaulipas, y el triunfo de Américo Villarreal están en riesgo. Votaron por Américo 731 mil tamaulipecos en las urnas, pero resulta que el Presidente del Tribunal Electoral Federal, todo lo complica y está dilatando el fallo a la última impugnación, ¿para qué? Hay fundada sospecha, y con el antecedente de Hidalgo de que se busca dar espacio al desorden y a la fabricación de pruebas falsas que justifiquen un desenlace ilegal, en contra de la voluntad ciudadana.

Nomás como dato biográfico les comparto que el referido Magistrado Reyes tiene 48 años de edad, nació en 1974 en la CDMX y es abogado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM.

En corto, este fin de semana los asesores jurídicos del doctor Américo Villarreal, y de su partido, MORENA, advirtieron las suspicacias generadas por el Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón, que se niega a programar la calificación final de la elección tamaulipeca, a cuatro semanas de haberse cerrado el expediente, con las sentencias en contra de todas las impugnaciones distritales.

La abogada Tania Contreras lo expresó con claridad: El Magistrado Presidente Rodríguez Mondragón, ha retardado y entorpecido la calificación de la elección en Tamaulipas. Y argumenta la abogada que Reyes «tiene una estrecha amistad con Roberto Gil Zuarth –de quien fue Secretario particular. Y aclara la licenciada que Roberto Gil ha sido «operador y cómplice de García Cabeza de Vaca, quien busca torcer, incluso la voluntad de los miles tamaulipecos».

Y denuncia la abogada Tania: «No es posible que un Magistrado de ese nivel esté tratando de modificar la voluntad de miles de tamaulipecos Y demanda claramaente lo que ya se hecho en el pasado con Reyes: que se le excluya a este magistrado de la calificación y votación final, pues él responde a los intereses de sus jefes: Roberto Gil y Cabeza de Vaca que insisten en corromper y anular esta elección.

Y reitera la abogada Tania: Le pedimos a Reyes Mondragón que deje de obstaculizar la justicia, no incurriendo en el retardo de que somos víctimas y permita una resolución inmediata del caso Tamaulipas.

Por su parte el abogado Jesús E. Govea Orozco, muy serio al micrófono expresó: «Se tomarán todas las medidas a nivel estratégico, para garantizar la seguridad del gobernador Américo y su familia y para generar las condiciones jurídicas y materiales, para que pueda llevarse a cabo el acto de toma de protesta del Gobernador». NOS VEMOS

