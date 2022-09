Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De la noche a la mañana se derrumbó el “inflado” dominio panista en la 65 legislatura al Congreso local. Dos “chapulinas” regresaron a sus orígenes en la bancada de Morena.

Ellas son Consuelo Nayeli Lara Monroy y Leticia Sánchez Guillermo, señaladas de, “por un billete”, pasarse al bando del grupo azul.

Faltan tres más que aventaron la toalla guinda y se sumaron con quien manejaba la “caja de las galletas”… El billete

Casualmente puras damitas: Leticia Vargas Álvarez, del Distrito Miramar; Nancy Ruiz Martínez, de RP y exsecretaria general del CDE Morena; y Lidia Martínez López, de El Mante, una posición del Partido del Trabajo, expulsadas de Morena según el delegado Ernesto Palacios Cordero.

Circulan diversas versiones sobre los “motivos” que las mujeres tuvieron para brincar a brazos del enemigo, todas relacionadas con billetes. Se habla que recibieron dos millones de pesillos; otros dicen que fueron cuatro y hasta hay quien menciona que el “cañonazo” fue de seis de los “grandes” por cráneo ¿será cierto?. La verdad nunca se sabrá.

No hay quien piense que abandonaron el partido que las llevó al Congreso por convicciones o principios, que es lo que menos tienen los políticos. Sin embargo colocan en el liderato al grupo de la 4T.

Lo sobresaliente es que Morena alcanza mayoría por sobre sus oponentes azules, aunque se da un empate a 18 votos entre grupos de aliados.

Si el PAN sigue con el apoyo de la bancada priísta, sumarán 18. Morena tiene 17 y llega a 18 con el voto de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano.

Digamos que, en este escenario de empates, el efecto bisagra lo podría hacer el Revolucionario Institucional. Sus dos votos ¿o los tres? Serán decisivos para los siguientes acuerdos, aunque sin alcanzar la mayoría calificada que les permita reformar la Constitución, destituir al fiscal Irving Barrios y mandar al bote al Auditor Superior Jorge Espino Ascanio, por poner un ejemplo.

Preguntamos si tres porque la bancada del PRI lleva un “agregado panista” de nombre Ángel Covarrubias Villaverde.

Empiezan los dolores de cabeza para el operador panista, Félix García Aguiar. Ya no tiene el cajón de la lana a su servicio y, a puro pico no será capaz de retener a quienes ya traicionaron una vez.

Hay algo más. En caso de quedar rota la “alianza legislativa” azul-tricolor, el “prestado” Covarrubias regresará a su bancada de Acción Nacional para sumar 16. Es un imposible que se vaya con Edgardo Melhem Salinas y Alejandra Cárdenas Castillejos.

En general es un formidable paso que dan las huestes de la 4T. Ya recuperaron la mayoría simple, les falta alcanzar las dos terceras partes que serían 24 escaños ¿podrán cumplir la hazaña?. No se descarta. Américo llega con muchas esperanzas, expectativas de que barrerá la corrupción en que los panista sumieron al gobierno.

Vamos. Con 17 votos propios, más el de MC y dos tricolores serían 20. Buen principio. Les faltarán cuatro para aterrizar a satisfacción el proyecto de la Cuarta Transformación. Si las otras tres “chapulinas” no vuelven al corral, será más difícil devolver la constitucionalidad de Tamaulipas.

Por lo pronto con los 18 y “alguien” más, los guindos podrán sacar adelante el presupuesto de ingresos y egresos de Américo Villarreal Anaya para el ejercicio 2022.

Y algo muy importante también: Podrán darle reversa, inmediatamente, a las maniobras legislativas que se hicieron para seguir conservando el poder.

Precisamente sobre ese tema, el cabecismo ya le impuso a AVA presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Nombraron a David Cerda Zúñiga por un periodo que va hasta el 15 de enero del 2025, más un nuevo magistrado llamado Rafael Salas Rodríguez.

No es necesario hurgar para decir que Cerda pertenece al corral azul. Fue jefe de la Oficina del Gobernador Francisco Javier.

Según ellos, llega como interino para cumplir el ciclo de seis años por el que nombraron a Horacio Ortiz Renán en 2019.

Pendientes de qué sucede. Los todavía inquilinos de Palacio no corrieron la atención para que sea AVA el que proponga el siguiente magistrado en lugar de Ortiz Renán (que tiene derecho a la reelección).

En otro tema, ahora que se han girado órdenes de aprehensión en contra de los presuntos dueños de la mina El Pinabete, en Coahuila, siguen comentarios sobre los paisanos involucrados, principalmente de Luis Rafael García Luna Acuña Cruz.

Como sabemos, el aludido es hijo del ex delegado del ISSSTE de triste memoria, Rafael García Luna, y de la ex Contralora en tiempos de Tomás Yarrington, Aída Acuña Cruz, también ex diputada local. Alguien pregunta que, si los buscan en casi 200 países y no los encuentran ¿no andarán de paseo por Tamaulipas?, ¿en algún rancho cercano a Victoria?.

Y por fin llegó a la Sala Monterrey del TRIFE el Juicio de Revisión Constitucional que promueve don Félix García Aguiar, pastor del Poder Legislativo, en contra de del TRIELTAM por haber declarado fundado el incidente de incumplimiento de sentencia relativo a la ilegal Comisión Permanente del Congreso del Estado, que preside.

Entendió -poro fin- que el Tribunal de Justicia no tiene competencia en asuntos electorales. Se decidirá en el ámbito federal, pero más que nada la validez de los acuerdos ilegales que tomó la legislatura.