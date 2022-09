Por Agencias

Las lesiones persiguen a la selección mexicana. No distinguen torneos ni lugares de origen. A 61 días para el inicio de la Copa del Mundo, el primer contingente de jugadores convocados por el técnico Gerardo Martino, que arribó ayer a Los Ángeles para los partidos amistosos contra Perú y Colombia, del 24 y 27 de septiembre, confirma esa teoría. “No hay tiempo para entrenar, es sólo jugar y recuperarse”, asumen con preocupación desde el staff del equipo.

Según el primer reporte médico, al menos seis elementos se encuentran en la enfermería. Los casos ya conocidos son los de Raúl Jiménez (problemas en la ingle) y Jorge Sánchez (esguince de rodilla), quienes, pese a no ser elegibles, recibieron la autorización de sus clubes para seguir recuperándose con el resto de seleccionados. La misma situación enfrenta Héctor Herrera, marginado del Houston Dynamo de la MLS por una lesión que no le ha permitido participar en sus pasados seis compromisos.

En los casos de Luis Romo y Rogelio Funes Mori, la directiva de Monterrey informó a la dirección de selecciones nacionales, encabezada por Jaime Ordiales, que ambos presentan dolencias y tienen que ser evaluados. Ante dicho escenario, tienen pocas posibilidades de sumar minutos en esta fecha FIFA, la última antes del Mundial.

Martino también tomó nota de la sobrecarga muscular que arrastra Alexis Vega, delantero estelar del Guadalajara, la cual fue ratificada por el técnico Ricardo Cadena en el pasado clásico nacional contra el América. “Ya es demasiada carga de trabajo”, señaló. “Los jugadores no son máquinas. Me gustaría que, en este caso, lo cuidáramos un poco más porque Alexis no está en las mejores condiciones. Tiene golpes en ambas rodillas y es un elemento muy importante para nosotros”.

Con la misión de evitar más ausencias, el cuerpo técnico nacional evaluará el estado físico de los que quedan por sumarse, aunque no existan reportes de riesgo; entre ellos figuran Erick Gutiérrez, Hirving Lozano, Johan Vásquez, Gerardo Arteaga, Diego Lainez, Santiago Giménez y el experimentado Andrés Guardado, recuperado de una lesión en el mus-lo izquierdo.

A miles de kilómetros de distancia, el polaco Robert Lewandowski se refirió a la actualidad del equipo mexicano, considerándolo el rival “más importante” de su selección para avanzar a la siguiente ronda en Qatar.

“Nosotros reconocemos que el partido contra México es clave. Debemos prepararnos tan bien como ellos. Serán un rival difícil, pero también un gran partido”, sostuvo el delantero del Barcelona sin considerar como un factor determinante las bajas que acumula el Tri.

A la espera de medirse en esta fecha FIFA ante Países Bajos y Gales, Polonia debutará en la Copa el 22 de noviembre frente a los dirigidos por Martino. Cuatro días después, le tocará hacerlo con Arabia Saudita y, el 30 contra Argentina, de Lionel Messi, en el cierre de la fase de grupos. “Es un escenario muy complicado”, reconoció Lewandowski, “pero los mexicanos siempre alegran el torneo, cualquier cosa puede pasar”.