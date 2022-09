Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas 230 mil personas no tienen o no han terminado su educación primaria, más de 400 mil carecen de estudios de secundaria y cerca de 800 mil no han iniciado o concluido su educación media superior.

Consultado al respecto, el director del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA), Oscar Armengol Guerra habló del trabajo que se realiza para sacar del rezago a ese sector de la población, entre los que se encuentran jóvenes y adultos.

Hizo notar que son muchos los motivos por los que una persona abandona su educación básica, como puede ser el factor económico, el trabajo o, en el caso de las jovencitas, los embarazos prematuros.

Con el tiempo ese abandono escolar o deserción se convierte en rezago que, desde hace 22 años, le toca atender al ITEA.

“De acuerdo con el análisis que hemos hecho, siempre el abandono en educación básica ocurre más en secundaria que en primaria; en primaria por cada 100 se van uno o dos y en secundaria se van de 7 a 15”.

En cuanto a Formación y Desarrollo, con la finalidad de que las figuras solidarias cuenten con las herramientas pedagógicas para atender a los usuarios en los círculos de estudios, se brinda capacitación de manera presencial y también en línea a 577 asesores educativos.