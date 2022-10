Por Agencias

Al reunirse con los alcaldes de los 31 municipios afectados por el huracán Agatha, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de la próxima semana se entregará la segunda parte de los apoyos a los damnificados por un monto total de 500 millones de pesos. En este contexto el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó que se avanza en la integración de los paquetes de los enseres domésticos, pero se ha retrasado ante las restricciones en el su ministro de refrigeradores y estufas.

Durante el acto para evaluar los avances en la reconstrucción por los daños provocados por Ágatha, el 30 de mayo pasado, el,mandatario aprovechó para destacar el,impacto federales en educación y salud en Oaxaca subrayando que en materia educativa, por gestiones del gobernador Alejandro Murat y por el compromiso que tenemos con el magisterio nacional, nos comprometimos a basificar a 50 mil maestros en esta administración.

«Que sepan los maestros de Oaxaca que se han portado muy solidarios con nuestros movimiento. ¿Han notado el cambio o no? Lo ent demos porque cancelamos la mal llamada reforma Educativa». Hay muy buen trato, muy buena relación, que no falte a dar a clases. No hemos tenido huelgas y paros en Oaxaca».

En este contexto, con la presencia del gobernador Alejandro Murat anticipó que «Le vamos a hacer un reconocimiento, un homenaje . ¿Vas a terminar el 30 de noviembre.?Noviembre bendito mes decía mi padre. Comienza con Todos santos y termina con san Andrés». Por ello se fijó la fecha de la próxima reunión evacuatoria para el 25 de noviembre».

Poco antes, Murat destacó que durante su administración , Oaxaca ha resentido el mayor número de desastres naturales en la historia reciente. Sin embargo,,dijo, «Sin apoyo federal no tendríamos el desdoble. Nos pueden doblar pero no nos pueden romper.».

En su oportunidad, Sandoval dijo que el censo levantado por la secretaria del Bienstar arrojó 25 mil 134 familias damnificadas. Destacó que se ha avanzado en la adquisición de enseres menores (sartenes, ventiladores, colchones) pero reconoció que hay retrasos de la emroesa Mabe en cuanto a refrigeradores y Estufas. Puntualizó que se pretende hacer la entrega en todo el paquete por lo que se ha retrasado.

En su larga intervención, el presidente dijo que hasta en este renglón han resentido los efectos de la guerra porque esta carencia de electrodomésticos, dijo, es a nivel mundial, pero confió en que pronto se logre el sumonistro necesario,

En este contexto, hablo de las acciones que se desplegarán para contener la inflación, con el anuncio del próximo lunes cuando habrá una reunión con empresarios y productores para emprender acciones de control de precios en productos de la canasta básica como el frijol, arroz, aceite, harina de maíz, para la tortilla, «todo eso vamos a procurar que se controle y la mío forma es produciré, es lo mejor, en l caso de energéticos, como somos prácticamente autosuficientes estamos mejorando refinería,s podemos tener control del precio»

En su oportunidad, tras dar a conocer el avance en la reconstrucción y mejoramiento de los centros de salud en Oaxaca, el director general del IMSS, Zoe Robledo dijo que hasta la region han llegado ya 40 médicos especialistas cubanos y se espera que en los próximos días arribaran otros 23.